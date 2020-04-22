Самолеты и поезда из карантина выйдут последними, — Шмыгаль

Украинское правительство планирует поэтапно возобновлять работу общественного транспорта после карантина, вызванного коронавирусной инфекцией. Первым послабление коснется городского транспорта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть сначала — облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, только потом к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", — отметил он.

По его словам, очевидность этой поэтапности понятна, но когда этот процесс начнется глава правительства сказать не смог. Шмыгаль подчеркнул, что сейчас над этим вопросом работают аналитики Кабинета министров, но все понимают, что массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах — один из самых серьезных факторов риска.

"Поэтому снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно. Возьмем метро — это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что через одного больного человека в этих условиях за неделю уже будут тысячи больных. И это только через метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, что по данным Национальной академии наук Украины в стране ожидается еще два пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Один из них, ориентировочно, случится в конце апреля, а второй — между 3 и 8 мая.