МАУ запускает специальный авиарейс в Майами

26 апреля авиакомпания МАУ выполнит прямой рейс из Киева в Майами. Об этом указывается в системе бронирования на сайте перевозчика.

Как сообщает портал "У відпустку", этот рейс не является стартом полетной программы в Майами, о возможности открытия которой ранее рассказывал вице-президент по коммерции МАУ Сергей Фоменко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Постепенно мы придем к тому, что добавим частоты на маршруте в Торонто и новый рейс в еще один город в США. Для этого логичным был бы выбор Майами, поскольку местный аэропорт — это выход в Латинскую Америку. Здесь расположен большой транзитный пункт по данному направлению. Кроме того, на полеты в Майами большой спрос со стороны пассажиров из соседних с нами стран — Беларуси, Молдовы, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии. Из этих стран удобно прилететь в Украину и дальше улететь во Флориду", — рассказывал Фоменко.

Текущий рейс фактически организуется для граждан США, которые хотят попасть из Украины во Флориду.

Тем не менее, билеты также доступны и гражданам Украины, имеющим право на постоянное проживание в США или иммиграционные визы.

В посольстве США в Украине советуют сообщить их, чтобы можно было подтвердить возможность путешествия в США с Министерством иностранных дел Украины. Это значительно облегчит отъезд, отмечается в сообщении на сайте американского дипломатического учреждения.

Граждане Украины смогут отправиться домой обратным рейсом МАУ из Майами в Киев.

Ранее сообщалось, что Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети с 17 марта по 31 марта 2020 года.

Напомним, Украина предлагает подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства, который запланирован на 18 июня 2020 года.