Украина 28 апреля возобновит авиарейсы для возвращения граждан из-за рубежа

В Украину 28 апреля прибудет рейс из Швеции с эвакуированными украинцами, что фактически означает возобновление авиарейсов для возвращения граждан из-за рубежа.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Швеции в Facebook.

Указано, что рейс Стокгольм-Киев вылетит из шведской столицы 28 апреля в 9:00, а прибудет в Борисполь в 12:00. Заказать билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines. Их цена стартует от 5836 грн.

Как отметили в посольстве, по решению Кабмина после возвращения в Украину граждане могут выбрать между двумя вариантами — либо согласиться на 14 дней обсервации (то есть не дома, а в специальном обсерваторе), или установить мобильное приложение от Минцифры "Дій вдома".

Функционал этого правительственного приложения включает:

- регистрацию в месте прохождения самоизоляции или обсервации;

- фотоподтверждение пребывания по месту прохождения самоизоляции или обсервации;

- экстренный звонок на горячую линию Минздрава Украины.

Если вы планируете воспользоваться этой возможностью вернуться домой, подробную инструкцию можно прочитать в сообщении посольства.

Напомним, именно проблема с прохождением обсервации (многие предпочли заплатить штраф и уходили из обсерватора) стала причиной прекращения авиарейсов для эвакуации украинцев из-за рубежа. Глава МВД Арсен Аваков 1 апреля заявил, что больше не даст согласия на возвращение самолетов.

В то же время это решение имеет сомнительную законность, например, пограничники заявили, что не могут не впустить в Украину граждан страны, потому что это будет нарушением Конституции.

Последний раз украинцы смогли вернуться из-за границы в Украину самолетом 8 апреля — из Непала.

Как известно, в Украине предусмотрена обязательная обсервация для всех, кто пересекает государственную границу. Исключение только для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.

Позже правительство изменило это правило и дало возможность заменить обсервацию самоизоляцией с использованием мобильного приложения.

Как сообщалось, в марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украину вернулись более 270 тысяч украинцев.