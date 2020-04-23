С начала апреля домой из-за границы вернулись около 140 тысяч украинцев

По состоянию на 22 апреля, с начала месяца в Украину вернулось 138 тысяч украинцев, а выехало — 54 тысячи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

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По его словам, с начала карантина количество пересечений границы резко сократилось.

"Однако, что интересно, не опустилось совсем до нулей. В апреле к нам вернулось 138 тысяч украинцев, а выехало — 54 тысячи (по вчерашнюю дату). Иностранцы также продолжают прибывать и убывать — 32 тысячи и 36 тысяч соответственно", — написал Дубилет.

Он добавил, что данные предоставлены Государственной миграционной службой.

Это один из многих массивов данных, которые мы собираем в рамках построения общего дашборда, посвященного карантину — отметил Дубилет.

В марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украину вернулись более 270 тысяч украинцев.

Как сообщалось ранее, утром 30 марта в международном аэропорту "Борисполь" пассажиров, прилетевших из Бали в Киев чартерным рейсом, которые отказываются от направления на двухнедельную обсервацию в гостинице, не выпускали из самолета — люди жаловались на отсутствие воды, еды и воздуха.

После этого их поселили на обсервацию в отели Казацкий и Пуща Конгресс.

Впоследствии несколько человек, помещенных на обсервацию из-за коронавируса в отель "Казацкий", сбежали.

Напомним, решение о принудительной обсервации всех, кто прилетел из-за границы, Кабмин принял в воскресенье, 29 марта.