Как меняется портрет трудового мигранта: кто из украинцев покидает страну в поисках работы

Только в прошлом году в Польше родилось около 3 тысяч граждан Украины — почти на тысячу больше, чем годом ранее. Это лишний раз свидетельствует о том, что украинский трудовой мигрант молодеет. Об этом рассказали авторы исследования "Украинцы в поисках идеального работодателя".

Тем временем, население Украины продолжает снижаться. По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2020 года население Украины сократилось почти на 230 тысяч и насчитывает 41 902 400 человек. В 2018 году украинцев насчитывалось 42 198 483 человека. Статистика Дмитрия Дубилета, министра Кабинета министров, и вовсе свидетельствует, что на конец 2019 года украинцев примерно 37 миллионов.

Эксперт сайта по поиску работы rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что уменьшение населения страны связано с низкой рождаемостью (на 100 умерших — 57 младенцев), а также миграцией соотечественников в другие страны, где они часто создают семьи за пределами Украины и больше сюда не возвращаются.

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По данным аналитиков rabota.ua, отток специалистов и рабочей силы в страны Европейского Союза в первую очередь происходит из-за низких заработных плат в Украине, отсутствия подходящего места работы по специальности с достойной зарплатой. В процессе поиска работы около 90% украинцев считают, что столкнулись с трудностями, а 52% украинцев считают, что найти хорошую работу в Украине становится все сложней.

Есть и другая проблема — безработица. По данным rabota.ua, уровень безработицы в Украине по состоянию на 2019 год достиг 8,5%. При этом в странах Европейского Союза (Румыния, Венгрия, Польша, Германия, Чехия, Словакия) — 7,4%.

Проблемы с поиском подходящего места работы в Украине заставляют молодых специалистов уехать в другие страны, тем более, что с безвизовым режимом осуществить это стало гораздо проще. Первыми, кто принимает решение уезжать, — молодежь, так как они более мобильны. Плюс, как подчеркнули аналитики, часто выпускники ВУЗов не могут найти работу с достойной оплатой труда из-за отсутствия опыта. Поэтому претендент на должность в итоге может принять решение покинуть страну в поисках работы по специальности с высокой оплатой. Так как не многие украинские работодатели готовы платить рыночные зарплаты людям без опыта.

"Портрет мигрантов изменился. Посольство Украины в Польше в прошлом году отчиталось о том, что выдано около 3 тысяч свидетельств о рождении граждан Украины на территории Польши. В 2018 году выдано 1 961 свидетельство. За границу выезжают молодые специалисты, чтобы найти хорошую работу, затем создают там семью", — комментирует Пашкина.

Аналитика Selectivv DMP показывает, что сейчас около 1,25 млн украинских граждан работают в Польше. Из них 38% в возрасте 21-30 лет, а 29% — в возрасте 31-40 лет. Около 36% — это мужчины. Количество мигрантов, которым до 30 лет, уже преобладает.

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При этом страны Евросоюза продолжают смягчать свою политику по трудоустройству иностранцев. По данным посольства Германии в Украине, уже произошло изменение законодательной базы в Германии, которая настроена на набор специалистов в сферах, пользующихся спросом, а именно: врачи, IT, инженеры, ученые, математики. В Чехии государство тоже увеличивает квоты на трудоустройство иностранцев.

Исходя из этой тенденции, украинским работодателям необходимо пересмотреть свои взгляды на наем сотрудников в возрастной категории 45+. Так как отток украинских специалистов преобладает в возрасте до 30 лет, поэтому нам необходимо ставить акцент на тех, кто старше. При этом украинским компаниям нужно вовлекать молодежь престижной зарплатой и развивать уже имеющиеся кадры. А также нужно развивать бренд работодателя, так как, по данным rabota.ua, около 70% украинцев ищут вакансии в конкретных компаниях.

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