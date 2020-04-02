Дубилет посчитал, сколько украинцев вернулось в страну из-за коронавируса

В марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украину вернулись более 270 тысяч украинцев.

Такие данные в своем Telegram-канале обнародовал экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"В марте миграционное сальдо составило +270 тысяч украинцев (округленно). Для сравнения на графике показаны последние 4 года (для удобства март обозначен зеленым). Это самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер", — написал экс-чиновник.

Дубилет также добавил, что до вируса амплитуда миграционного сальдо постоянно росла: в декабре возвращение было наиболее массовым, в январе — наиболее массовый выезд.

Как сообщалось ранее, утром 30 марта в международном аэропорту "Борисполь" пассажиров, прилетевших из Бали в Киев чартерным рейсом, которые отказываются от направления на двухнедельную обсервацию в гостинице, не выпускали из самолета — люди жаловались на отсутствие воды, еды и воздуха.

После этого их поселили на обсервацию в отели Казацкий и Пуща Конгресс.

Впоследствии несколько человек, помещенных на обсервацию из-за коронавируса в отель "Казацкий", сбежали.

Напомним, решение о принудительной обсервации всех, кто прилетел из-за границы, Кабмин принял в воскресенье, 29 марта.