Из киевского отеля сбежали уже более 60 украинцев, эвакуированных с Бали

Более 60 человек, которых поместили на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает "НВ".

Он подчеркнул, что все, кто вышел из обсервации самовольно, будут оплачивать штраф в размере 17 тысяч грн.

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По словам Геращенко, МВД не может удерживать людей силой из-за законодательных неточностоей.

Нужно, чтобы наши граждане понимали важность собственной ответственности по поводу того, что если они заразят вирусом кого-то еще, мы будем наказывать их по уголовному кодексу — статья 325", — отметил Геращенко.

Замглавы МВД заверил, что лицам, которых разместили для обсервации в отеле "Казацкий" и "Пуща Конгресс", "сегодня-завтра" сделают тесты на коронавирус и отпустят домой, где они должны продолжить самоизоляцию.

Мы будем очень жестко контролировать пребывание людей дома. Уже сейчас полицейские выборочно проводят проверки по телефону и явочно граждан, прибывших из-за рубежа — добавил замминистра Геращенко.

Как сообщалось ранее, утром 30 марта в международном аэропорту "Борисполь" пассажиров, прилетевших из Бали в Киев чартерным рейсом, которые отказываются от направления на двухнедельную обсервацию в гостинице, не выпускали из самолета — люди жаловались на отсутствие воды, еды и воздуха.

После этого их поселили на обсервацию в отели Казацкий и Пуща Конгресс.

Впоследствии несколько человек, помещенных на обсервацию из-за коронавируса в отель "Казацкий", сбежали.

Напомним, решение о принудительной обсервации всех, кто прилетел из-за границы, Кабмин принял в воскресенье, 29 марта.