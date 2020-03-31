В Киеве из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию

В Киеве несколько человек, помещенных на обсервацию из-за коронавируса в отель "Казацкий", сбежали.

Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Национальной полиции сообщают "Українські новини".

"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", — доложили в ведомстве.

Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.

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Указано, что полиция намерена привлечь сбежавших из обсервации к административной ответственности.

Ранее "скорая" забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой.

Перед этим полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.

Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.

Также прилетевшие в "Борисполь" украинцы отказывались покидать самолет из-за принудительной обсервации.

Напомним, правительство Украины приняло решение об обязательной обсервации для вернувшихся из-за границы граждан.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.