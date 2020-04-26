Из Турции в Украину паромом доставят более 90 украинцев (ФОТО)

С турецкого города Карасу к украинскому Черноморску паромом доставят более 90 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины в Стамбуле в Facebook.

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По данным дипломатов, из других турецких городов (Стамбула, Измира и Бурсы) к Карасу доставили 50 граждан Украины.

В генконсульстве отметили, что самой молодой пассажирке парома — 1,5 годика.

Кроме того, из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет компании SkyUp Airlines, который осуществляет спецрейс из Киева в немецкий Франкфурт.

"В 19:04 (25 апреля — Delo.ua) по местному времени спецрейс PQ907 по маршруту Киев — Франкфурт вылетел из аэропорта "Борисполь". В соответствии с полученным от ГАСУ разъяснением, задержка вылета была вызвана необходимостью выполнения дополнительных организационно-контрольных процедур в связи с продлением карантинных мер", — говорится в сообщении компании SkyUp.

Указано, что среди пассажиров иностранцы, граждане Евросоюза, в том числе дипломаты. Многие из них добираются домой через Франкфурт транзитом.

"Этот спецрейс был организован в ответ на многочисленные обращения представителей посольств различных стран именно для того, чтобы помочь иностранным гражданам вернуться домой", — отмечают в компании.

Перед этим Государственная авиационная служба Украины не дала разрешение на спецрейс авиакомпании SkyUp Airlines по маршруту Киев — Франкфурт, который должен был вылететь 25 апреля в 7:45.

Ранее сообщалось, что Турция не будет применять санкции к украинским гражданам, которые из-за карантина нарушили срок пребывания на территории страны.

В марте 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украину вернулись более 270 тысяч украинцев.