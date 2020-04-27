Количество инфицированных COVID-19 в Украине перевалило за 9 тысяч человек

По состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациентов выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 392 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 398 случаев;

Волынская область — 254 случая;

Днепропетровская область — 310 случаев;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 351 случай;

Закарпатская область — 375 случаев;

Запорожская область — 204 случая;

Ивано-Франковская область — 761 случай;

Кировоградская область — 337 случаев;

город Киев — 1 тысяча 220 случаев;

Киевская область — 570 случаев;

Львовская область — 358 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 240 случаев;

Полтавская область — 173 случая;

Ровенская область — 522 случая;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 612 случаев;

Харьковская область — 196 случаев;

Херсонская область — 88 случаев;

Хмельницкая область — 72 случая;

Черновицкая область — 1 тысяча 375 случаев;

Черкасская область — 267 случаев;

Черниговская область — 35 случаев.

При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.