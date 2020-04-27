Количество инфицированных COVID-19 в Украине перевалило за 9 тысяч человек

По состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациентов выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 392 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 398 случаев;
Волынская область — 254 случая;
Днепропетровская область — 310 случаев;
Донецкая область — 52 случая;
Житомирская область — 351 случай;
Закарпатская область — 375 случаев;
Запорожская область — 204 случая;
Ивано-Франковская область — 761 случай;
Кировоградская область — 337 случаев;
город Киев — 1 тысяча 220 случаев;
Киевская область — 570 случаев;
Львовская область — 358 случаев;
Луганская область — 29 случаев;
Николаевская область — 115 случаев;
Одесская область — 240 случаев;
Полтавская область — 173 случая;
Ровенская область — 522 случая;
Сумская область — 95 случаев;
Тернопольская область — 612 случаев;
Харьковская область — 196 случаев;
Херсонская область — 88 случаев;
Хмельницкая область — 72 случая;
Черновицкая область — 1 тысяча 375 случаев;
Черкасская область — 267 случаев;
Черниговская область — 35 случаев.
При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.