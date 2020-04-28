В Минздраве обнародовали требования к работе рынков

Министерство здравоохранения и Минэкономразвития разработали алгоритм санитарного контроля на продуктовых рынках в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сегодня, 28 апреля, в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Минздрав разработал постановление, которое предусматривает восстановление агропродовольственных рынков. В среду документ будет вынесен на рассмотрение правительства", — сказал министр.

По его словам, Минздрав определил следующие требования к работе рынков:

– доступ на рынки, как продавцов, так и посетителей, будет возможен только при наличии маски и прохождения бесконтактного температурного скрининга;

– на входах должны стоять антисептики, а на каждого покупателя должно приходиться не менее 10 квадратных метров;

– каждые три часа необходимо проводить дезинфекцию поверхностей и уборки в конце рабочего дня, а около рынка не должно быть стихийной торговли;

– продавцы должны соблюдать трехметровую дистанцию и носить защитные экраны между собой и покупателями.

Ранее сообщалось, что 29 апреля на своем очередном заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, в нескольких городах Украины предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу рынков и торговых мест.