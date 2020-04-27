Кабмин хочет открыть в Украине около 300 продовольственных рынков

29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с Президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19.

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Глава правительства отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения Украины и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

"Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть, с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании Правительства в среду, 29 апреля.

Ранее в Херсонской области снова открылся крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданный", работа которого была приостановлена 10 апреля из-за выявленных санитарных и карантинных нарушений.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха.