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Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)

В Великих Копанях открылся крупный оптовый овощной рынок "Нежданный"

Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ) Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)
Рынок "Нежданный". Фото: kopani.org.ua

В Херсонской области снова открылся крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданный", работа которого была приостановлена 10 апреля из-за выявленных санитарных и карантинных нарушений.

Об этом заявила председатель Великокопаневской сельской объединенной территориальной громады Валентина Костенко, сообщает "Укринформ".

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"Сегодня уже рынок открыт, работает", — сказала председатель громады.

Однако, по ее словам, закупщиков на сегодняшний день мало, поскольку рынки по Украине закрыты из-за карантина.

Ранее в Херсонской области из-за выявленных санитарных и карантинных нарушений 10 апреля временно приостановили работу крупнейшего на юге Украины оптового рынка "Нежданный" — это единственный рынок, который работал в области в условиях карантина.

Утром 16 апреля рынок так и не открылся, несмотря на то, что 15 апреля областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что он может начать свою работу.

Как объяснила администрация рынка, рынок не открылся 16 апреля, потому что проводились работы по выполнению задания, которое указано в распоряжении №28 от 14 апреля 2020 года, выданного руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области. Пока работа рынка была приостановлена, торговля овощами происходила стихийно на трассе.

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В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

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