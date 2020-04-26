Сельхозпроизводители перекрыли Херсонский мост, требуя открыть рынки в Украине (ФОТО)

В Херсонской области сельхозпроизводители требуют открытия рынков в Украине и по состоянию на 14:45 воскресенья, 26 апреля, продолжали акцию протеста, остановив движение автотранспорта через Антоновский (Херсонский мост).

Об этом со ссылкой на информацию начальника пресс-службы областного управления Нацполиции Татьяны Пшонь сообщает "Укринформ".

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"Пока без изменений, приезжал заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Чабан (он также является руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области). Пообщался он с людьми, но они не отреагировали на его обращение и продолжают перекрывать движение и ходить по пешеходному переходу", — рассказала пресс-секретарь полиции.

По словам самого Чабана, он предложил участникам акции создать небольшую инициативную группу и встретиться 27 апреля в 11:00.

Как объяснил замглавы Херсонской ОГА, поскольку открытие рынков по всей Украине — это не компетенция облгосадминистрации, он предложил митингующим во время встречи разработать меры для того, чтобы хоть как-то решить ситуацию со сбытом продукции сельхозпроизводителей области.

Чабан также заверил, что вопросы будут рассматривать на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, поскольку митингующие просят облгосадминистрацию обратиться в Кабмин по вопросу открытия продуктовых рынков.

Тем временем позицию в отношении митингующих обнародовал в Facebook председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев. По его словам, команда облгосадминистрации совместно с чиновниками работает над планом антикризисных экономических мер, которые бы предоставили дополнительный импульс развитию экономики после карантина, а также поддержали бы бизнесменов и предпринимателей во время карантина.

"Об этом мы, в частности, будем говорить во вторник, 28 апреля, на интернет-форуме Tavrian Online Horizons. Участие в форуме подтвердили министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе", — отметил Гусев.

При этом он сообщил, что активно изучает предложения профильных ассоциаций и объединений предпринимателей относительно тех мер, которые будут способствовать выживанию бизнеса на карантине и его развитию после снятия ограничений.

Руководитель области также предложил тем, у кого есть инициативы по развитию АПК Херсонщины, направлять их официально в его адрес. Также он заявил, что готов встретиться с инициативными группами фермеров и сельхозпроизводителей отдельно, но с соблюдением всех карантинных мер.

В то же время Гусев предупредил, что нарушения тех ограничений, которые введены соответствующими решениями правительства, государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, будут тщательно фиксироваться и караться в соответствии с нормами законодательства.

Ранее в Херсонской области снова открылся крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданный", работа которого была приостановлена 10 апреля из-за выявленных санитарных и карантинных нарушений.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха.