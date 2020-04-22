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Полиция начала расследование, почему в карантин работает одесский "Привоз"

В Одессе полиция взялась за нарушителей карантина на рынке "Привоз"

Полиция начала расследование, почему в карантин работает одесский "Привоз" Полиция начала расследование, почему в карантин работает одесский "Привоз"
Рынок "Привоз" в Одессе. Фото: ua.igotoworld.com

В Одессе полиция возбудила уголовное производство по факту несоблюдения карантинных мероприятий на расположенном в центре города рынке "Привоз".

Об этом на брифинге 22 апреля заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин, сообщает УНИАН.

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В частности, о начале производства по рынку он сообщил в связи с тем, что журналистов интересовало, почему "Привоз" продолжает работать, хотя другие городские рынки закрыты.

Махотин пояснил, что городским властям было направлено несколько обращений и к руководству рынка, сейчас составлены ряд протоколов о нарушении порядка торговли и несоблюдения мероприятий в условиях карантина.

Также заместитель начальника главка полиции уведомил, что сейчас закрыта часть "Привоза".

По его словам, Приморским отделом полиции Одессы возбуждено уголовное производство по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, "Привоз" — крупный продовольственный рынок (на нем также продаются товары промышленной группы), расположен в историческом центре Одессы. Собственником подавляющей части рынка является частная компания, которая принадлежит известному бизнесмену Владимиру Галантернику. До недавнего времени этого бизнесмена связывали с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

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Ранее в Херсонской области снова открылся крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданный", работа которого была приостановлена 10 апреля из-за выявленных санитарных и карантинных нарушений.

Напомним, в конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

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