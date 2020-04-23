Из-за закрытия рынков цены на ранние овощи рухнули до рекордного минимума

Закрытие продуктовых рынков Украины привело к коллапсу на рынке ранних овощей, а украинские фермеры оказались на грани банкротства.

Об этом сообщает информационный сервис для специалистов аграрного бизнеса "Шувар".

Как заявил директор крупнейшего в Западном регионе Украины регионального аграрного центра "Шувар" Иван Федишин, фактически сегодня остановила работу мощная торговая инфраструктура, которая в течение десятилетий позволяла зарабатывать мелким и средним производителям овощей и фруктов.

"Выполнить требования даже мелкой региональной сети по объемам поставки, не говоря уже о сотрудничестве с национальными сетями, мелкие фермеры не смогут. Именно поэтому эти производители самостоятельно, либо через трейдеров, продают свой урожай на оптовых рынках, а главными их покупателями всегда были операторы розничных рынков. Соответственно, закрытие рынков любого формата — это прямой путь к банкротству украинских фермеров. Некоторые, действительно, вынуждены будут уйти из этого бизнеса, а летом и осенью украинцы вынуждены будут покупать в супермаркетах дорогие импортные овощи и фрукты", — рассказал Федишин.

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По данным департамента "Аналитика" РАЦ "Шувар", из-за закрытия продуктовых рынков цены на ранние овощи в украинских хозяйствах сразу после пасхальных праздников обвалились до рекордно низких показателей. Некоторые фермеры уже продают урожай за бесценок.

"В хозяйствах начался сезон ранних овощей. Эта продукция не хранится, ее надо очень быстро продавать. Найти альтернативу продуктовым рынкам украинские фермеры не могут, поэтому мы уже видим случаи, когда редис и огурец производители готовы отдавать на любых условиях. Но даже после снижения цен до критически низкого уровня, сбыт остается большой проблемой", — комментирует ситуацию директор оптового рынка "Нежданный", расположенного в Херсонской области, Федор Негой.

Работа оптового рынка "Нежданный" была остановлена несколько недель назад, и это сразу привело к существенным разнице в ценах в разрезе регионов.

Сегодня рынок возобновил свою работу, однако его операторы все равно остаются без каналов сбыта, так как розничные рынки региона и страны остаются закрытыми. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах страны

"Объемы продаж овощей через нашу площадку упал более чем в 10 раз, трейдеры и производители отдают товар за бесценок, но количество покупателей, желающих работать даже на таких условиях с каждым днем ​​уменьшается. Это очень удручает фермеров, на фоне общего падения платежеспособности украинский бизнес тысяч семейных хозяйств оказался под очень большой угрозой", — информирует директор рынка "1-км" (город Харьков) Владимир Павлов.

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В связи с этим, руководители продуктовых рынков обратились к правительству с просьбой возобновить работу торговых площадок, которые выполняют правила работы в условиях карантина, установленные МОЗ Украины.

"Мы убеждены в том, что рынки должны строго соблюдать правила работы в условиях карантина, поэтому решение правительства о закрытии площадок, где зафиксированы нарушения, является вполне справедливым. Но на собственном опыте убедились в том, что эти правила вполне реально выполнять. "Шувар" начал работать в таком режиме сразу после объявления карантина в стране", — добавил Федишин.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.