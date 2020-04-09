В Украине рекордно падают цены на лук и картофель

С начала текущей рабочей недели цены на картофель просели на 30%, а лук стал дешевле в 1,5 раза. Такое существенное падение цены связано с увеличением импорта этой продукции и стабилизацией спроса.

Об этом сообщили в департаменте "Аналитика" крупнейшего в Западной Украине оптового рынка "Шувар".

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Как говорится в сообщении, введение карантина спровоцировало ажиотажный спрос на продукты питания в Украине, он очень быстро перекинулся на овощи "борщевого набора": цены на морковь, свеклу и капусту удалось удержать цены, потому что вся эта продукция является в хранилищах украинских фермеров, но с картофелем и луком ситуация развивалась по-другому.

"Картофель мы импортировали весь сезон, поэтому рост спроса на фоне роста курса иностранной валюты сразу спровоцировало поднятие цены на эту продукцию. Очень похожая ситуация была и на рынке лука: к середине марта мы ее активно экспортировали, а сразу после введения карантина вынуждены были завозить из стран ЕС, так как остатков в украинских хранилищах оказалось недостаточно для того, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос. Сегодня украинские трейдеры продолжают импортировать картофель и лук, тогда как спрос заметно снизился. Соответственно, и цены начали проседать", — заявила руководитель департамента "Аналитика ОРСП "Шувар"" Татьяна Гетьман.

По состоянию на 9 апреля 2020 на площадке рынка "Шувар" картофель можно купить по 7-9 грн / кг, лук стоит 13-14 грн / кг, белокочанная капуста стоит 4,5-5,5 грн / кг, примерно столько же стоит свекла. Морковь остается самой дешевой составляющей "борщевого набора", ее в "Шуваре" предлагают по 3,5-5 грн / кг.

За период хранения существенный рост цены был зафиксирован только по лука: с сентября цены на нее выросли в 1,5 раза. Цены на другие составляющие "борщевого набора" почти не изменились, а картофель, по сравнению с сентябрем 2019 года, даже подешевела на 20%.

Ранее торговая сеть национального ритейлера "АТБ" начала публиковать на своем сайте официальные ценовые предложения поставщиков.

В официальном письме, полученном "АТБ" от компании "ВПК-Агро", сообщается о повышении цен на свеклу, капусту и морковь с 4,32 грн./кг до 7,02 грн./кг "в связи с большим процентом брака продукции, вызванного временем в период хранения".

Как следует из сводной таблицы о ценах на овощи на сайте "АТБ-Маркет", производители практически всех составляющих борщевого набора повысили свои отпускные цены, а по ряду позиций рост измеряется значениями от 150% до 180%.

Сеть "АТБ" заявила, что будет пересматривать целесообразность дальнейшего сотрудничества с поставщиками, необоснованно завышающими цены, а информацию о таких фактах и компаниях предавать гласности.