Агроэксперты: овощи борщевого набора дорожают в связи с сезонным фактором

Эксперты аграрного рынка прогнозировали рост цен на овощи борщевого набора еще в конце января. Этот тренд усилился в феврале, а в марте цены на овощи подстегнули эпидемия коронавируса и вызванные ею перебои во внутренней и международной логистике, что существенно осложняет доставку продуктов как между странами, так и внутри Украины.

По информации проекта EastFruit, перебои с поставками свежей плодоовощной продукции по всей территории Украины из-за ведения картинного режима оказывают заметное влияние на уровень оптовых и розничных цен в плодоовощном сегменте. В частности, участники рынка сообщают, что на прошлой неделе существенно выросли цены на морковь и свеклу.

"Большинство местных фермеров в настоящее время не соглашается на реализацию столовой свеклы дешевле 3–5 грн/кг ($0,11–0,18 за кг), что в среднем в 1,5 раза дороже, чем неделей ранее. Цена на морковь на данный момент выросла также до 3–5 грн/кг ($0,11-0,18 за кг), что в среднем также дает удорожание в 1,5 раза по сравнению с прошлой неделей", — говорится в обзоре рынка.

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Две недели назад о возможном росте цен на овощи предупреждали эксперты Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства UHBDP. По их словам, к нынешнему времени у производителей закончились запасы урожая прошлого года, многие из которых не удалось сохранить в надлежащем качестве из-за аномально теплой зимы. Как отметил специалист по развитию плодоовощного рынка UHBDP Олег Калинин, к концу второй декады марта лук с места отгружали по цене 12 грн/кг, тогда как тремя днями ранее его оптовая цена составляла лишь 6 грн/кг. Такая же ситуация с чесноком: его оптовая цена взлетела с 45 грн до 50–60 грн/кг.

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"В овощехранилищах Украины осталось не так много качественного лука, поскольку к началу 2020 года его экспортировали в страны Ближнего Востока, Молдову и Румынию", — отметили аналитики.

Помимо этого, карантинные мероприятия и резкие перепады валютных курсов также сделали свой вклад в дисбалансы на рынке. Как напоминает член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран, страны, традиционно являющиеся поставщиками овощей на украинский рынок, ограничили экспорт, чтобы сохранить стабильную ситуацию на своих внутренних рынках. Другие эксперты отмечают, что резкая девальвация гривни создала выгодные условия для экспорта многих популярных продуктов, из-за чего образовался дефицит на украинском рынке — наша страна, в отличие от многих других, не вводила ограничений на экспорт продовольствия для защиты собственного рынка. Кроме того, противопандемические меры, принятые в большинстве стран мира, существенно снизили скорость международного обмена товарами: транспорт проводит длительное время в карантине и на дезинфекции, формируются очереди на границах и таможнях из-за дополнительных мер безопасности.

Антимонопольный комитет Украины также заметил существенные изменения цен. "В некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено — на 24%, сахар — на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", — сообщили в антимонопольном ведомстве и пообещали усилить контроль за ценообразованием поставщиков товаров и торговых сетей.

Торговая сеть национального ритейлера "АТБ" начала публиковать на своем сайте официальные ценовые предложения поставщиков.

"Мы начинаем публично предоставлять информацию об отпускных ценах производителей и поставщиков для нашей торговой сети, — пояснил эту инициативу гендиректор "АТБ" Борис Марков. — На сайте компании "АТБ-Маркет" уже размещены официальные письма некоторых поставщиков о пересмотре цен продукции, относящейся к категории "Овощи и фрукты", с конкретными цифрами и пояснениями причин. Мы будем и дальше открыто и честно информировать широкую общественность и наших клиентов о реальной ситуации на рынке".

Как следует из писем с ценовыми предложениями производителей, адресованных сети "АТБ", повышение отпускных цен связано с порчей урожая прошлого года на складах.

"В связи с аномально теплой зимой и резким повышением температуры воздуха в первой половине марта 2020 года ухудшилось качество картофеля, появились и прогрессируют при хранении болезни [овощей]. Во время переработки сырья и подготовки картофеля к продаже выход 1 сорта составляет 41–44% от общего объема переработки при плановом выходе 76–80%", — сказано в письме компании "Агро-Овен" в адрес сети "АТБ" с уведомлением о новой отпускной цене картофеля 14,40 грн./кг.

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А в официальном письме, полученном "АТБ" от компании "ВПК-Агро", сообщается о повышении цен на свеклу, капусту и морковь с 4,32 грн./кг до 7,02 грн./кг "в связи с большим процентом брака продукции, вызванного временем в период хранения".

Как следует из сводной таблицы о ценах на овощи на сайте "АТБ-Маркет", производители практически всех составляющих борщевого набора повысили свои отпускные цены, а по ряду позиций рост измеряется значениями от 150% до 180%.

Сеть "АТБ" заявила, что будет пересматривать целесообразность дальнейшего сотрудничества с поставщиками, необоснованно завышающими цены, а информацию о таких фактах и компаниях предавать гласности.