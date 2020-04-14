В Украине резко подешевели овощи борщевого набора

За последнюю неделю в Украине цены упали на овощи борщевого набора — картофель, капусту и морковь.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, стоимость картофеля снизилась на 14% и составила 7-10 грн за килограмм. Главная причина — увеличение предложения импортного картофеля, в том числе, из Беларуси.

"Цены на морковь тоже упали примерно на 11%. Сейчас килограмм можно купить за 3-4 грн. Радуют цены и на капусту. Ее продают по 3-4 грн. Это на 20% дешевле чем в конце прошлой недели", — отмечают в издании.

Фермеры спешат распродать прошлогодние запасы до того, как массово появится на рынке молодая капуста.

Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали рост цен на овощи борщевого набора. Этот тренд усилился в феврале, а в марте цены на овощи подстегнули эпидемия коронавируса и вызванные ею перебои во внутренней и международной логистике, что существенно осложняет доставку продуктов как между странами, так и внутри Украины.

Напомним, с начала прошлой рабочей недели цены на картофель просели на 30%, а лук стал дешевле в 1,5 раза. Такое существенное падение цены связано с увеличением импорта этой продукции и стабилизацией спроса.