Украинские предприниматели вышли на митинги с требованием открыть рынки (ВИДЕО)

В нескольких городах Украины предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу рынков и торговых мест.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ, в Полтаве активисты организовали автопробег от ТРЦ "Экватор" в горсовет, где продолжили митинг с требованием возобновить работу рынков.

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Также с требованием открыть рынки вышли работники Калиновского рынка в Черновцах.

Они настаивают на возобновлении работы продуктовых рынков в период карантина.

В Винницкой области в понедельник утром в городе Тульчин предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и райгосадминистрацией через карантин для бизнеса.

В Житомирском горсовете собрались около 100 предпринимателей, которые требуют восстановить работу рынков, передает "Суспільне Житомир".

По словам организатора собрания Андрея Попова, предприниматели устроили протест, чтобы местные органы власти поддержали бизнес.

Напомним, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха.