Общество 60 минут назад

Украинские предприниматели вышли на митинги с требованием открыть рынки (ВИДЕО)

В Украине стремительно увеличивается количество регионов, где без орошения выращивать культуры невозможно

Украинские предприниматели вышли на митинги с требованием открыть рынки (ВИДЕО) Украинские предприниматели вышли на митинги с требованием открыть рынки (ВИДЕО)
Фото: скриншот YouTube

В нескольких городах Украины предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу рынков и торговых мест.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ, в Полтаве активисты организовали автопробег от ТРЦ "Экватор" в горсовет, где продолжили митинг с требованием возобновить работу рынков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также с требованием открыть рынки вышли работники Калиновского рынка в Черновцах.

Они настаивают на возобновлении работы продуктовых рынков в период карантина.

В Винницкой области в понедельник утром в городе Тульчин предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и райгосадминистрацией через карантин для бизнеса.

Читайте также:
Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)

В Житомирском горсовете собрались около 100 предпринимателей, которые требуют восстановить работу рынков, передает "Суспільне Житомир".

По словам организатора собрания Андрея Попова, предприниматели устроили протест, чтобы местные органы власти поддержали бизнес.

Напомним, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин хочет открыть около 300 продовольственных рынков, не дожидаясь окончания карантина
Кабмин хочет открыть около 300 продовольственных рынков, не дожидаясь окончания карантина
Запасы автогаза переполнили топливный рынок Украины
Запасы автогаза переполнили топливный рынок Украины
Уникальная операция проведена в достроенном по программе "Большая стройка" Охматдете-Голик
Уникальная операция проведена в достроенном по программе "Большая стройка" Охматдете-Голик
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

  3. Шмыгаль рассказал, за что уволили Нефьодова и Верланова

  4. "Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

  5. Турецкие отели отказываются от "шведского стола"

Загрузка...