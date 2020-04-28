Потребрынки 1 час назад

Госпотребслужба будет ежедневно выдавать рынкам разрешение на работу — Ляшко

За работой рынков государство будет осуществлять контроль без привлечения органов местного самоуправления

Госпотребслужба будет ежедневно выдавать рынкам разрешение на работу — Ляшко Госпотребслужба будет ежедневно выдавать рынкам разрешение на работу — Ляшко
Фото: Конкурент

Сотрудники Госпотребслужбы будут каждый день проводить инспекцию рынков, которые Президент Украины Владимир Зеленский хочет открыть 1 мая, и давать разрешение на открытие или закрытие рынков.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"Будет обеспечено ежедневное инспектирование (рынков) представителями Госпотребслужбы и ежедневное разрешение на открытие или закрытие рынков. Если рынок нарушил нормы, то он в следующий раз сможет открыться не ранее чем через 7 дней после того, как устранит нарушение", — сказал Ляшко.

По его словам, за работой рынков государство будет осуществлять контроль без привлечения органов местного самоуправления.

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"Мы открываем рынки с другими подходами. Ранее мы прописали нормы и сказали органам местного самоуправления, что когда открываете рынки, вы должны обеспечивать соблюдение таких-то требований на этих рынках. Органы местного самоуправления восприняли это как призыв и пооткрывали все рынки, в том числе и те, что работали с нарушением противоэпидемических норм. В этот раз мы делаем все иначе", — подчеркнул замминистра.

Ранее сообщалось, что 29 апреля на своем очередном заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, в нескольких городах Украины предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу рынков и торговых мест.

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