Транспорт 50 минут назад

Метро Киева ориентировочно запустят 31 мая

Киевский метрополитен назвал ориентировочные сроки возобновления работы

Метро Киева ориентировочно запустят 31 мая Метро Киева ориентировочно запустят 31 мая
Киевский метрополитен. Фото: kiev.informator.ua

Работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет возобновлена примерно 31 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в своем Telegram-канале.

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Так, согласно плану правительства, возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, то есть через 30 дней после окончания карантина в Украине.

"Сейчас этап запуска столичного метро приходится на 31 мая", — говорится в сообщении.

При этом указано, что сначала подземкой смогут пользоваться только граждане со специальным пропуском. Лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина метро откроют для всех пассажиров.

В метрополитене предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.

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Ранее правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях: если в течение 10 дней процент выявленных случаев не будет меняться или будет оставаться в пределах 5%, а также, если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.

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