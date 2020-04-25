Метро Киева ориентировочно запустят 31 мая

Работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет возобновлена примерно 31 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в своем Telegram-канале.

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Так, согласно плану правительства, возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе, то есть через 30 дней после окончания карантина в Украине.

"Сейчас этап запуска столичного метро приходится на 31 мая", — говорится в сообщении.

При этом указано, что сначала подземкой смогут пользоваться только граждане со специальным пропуском. Лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина метро откроют для всех пассажиров.

В метрополитене предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.

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Ранее правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях: если в течение 10 дней процент выявленных случаев не будет меняться или будет оставаться в пределах 5%, а также, если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.