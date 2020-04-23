Одесский нардеп потребовал в суде открыть метро в Киеве

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал иск в Окружной административный суд на решение Кабинета министров о закрытии Киевского метрополитена.

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Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, он считает этот шаг "абсолютно незаконным и даже преступным против украинского народа".

"Тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, среди которых медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу в больницы. Напомню, что их работа сейчас — спасать человеческие жизни. Правительство безответственно подошло к этому решению отрезать их от транспорта, не просчитало все возможные последствия, а просто вслепую сделало уверенный шаг к уничтожению экономики города и создание страшных неудобств для миллионов жителей", — написал Гончаренко.

Депутат потребовал от властей открыть возможность для людей пользоваться транспортом.

"Так не может продолжаться. Поэтому я требую, чтобы людям, которым нужно добираться на работу, в частности медикам, что сейчас на передовой борьбы с болезнью, открыли возможность пользоваться транспортом", — заявил Гончаренко.

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Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью BBC News Украина сообщил, что карантин на украинском транспорте будут снимать только постепенно.

По его словам, без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, ​​автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда.

Кроме того, правительство планирует ограничивать количество пассажиров в одном вагоне, также им будут мерить температуру.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивал на введении "тотального карантина".