В Киеве хотят частично восстановить работу метро

Метрополитен Киева может частично возобновить работу. Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"Киевсовет разрабатывает план специальных мероприятий: должно быть обращение местных депутатов с соответствующей просьбой в Кабмин, а также решение Киевсовета", — цитирует Прокопива "ВВС Украина".

Однако когда именно метро может заработать вновь, Прокопив не мог сказать. По его словам, закрытие метро — это большая проблема для города.

Как известно, с 23:00 17 марта 2020 года Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров. Закрытие метрополитенов по всей стране с 17 марта было анонсировано президентом Владимиром Зеленским еще 16 марта вечером. Ограничение работы транспорта по всей стране связаны с карантином из-за пандемии коронавируса.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, метро — это один из самых больших рисков для заражения коронавирусом, и привел в пример Испанию и Великую Британию, где власти решили метро не закрывать, что привело к быстрому распространению коронавируса.

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" рассказали, какими наземными видами общественного транспорта можно заменить закрытый из-за коронавируса столичный метрополитен.