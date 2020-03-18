Транспорт 1 час назад

В Киеве хотят частично восстановить работу метро

Киевсовет сейчас разрабатывает план специальных мероприятий

В Киеве хотят частично восстановить работу метро В Киеве хотят частично восстановить работу метро
Фото: Pixabay

Метрополитен Киева может частично возобновить работу. Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"Киевсовет разрабатывает план специальных мероприятий: должно быть обращение местных депутатов с соответствующей просьбой в Кабмин, а также решение Киевсовета", — цитирует Прокопива "ВВС Украина".

Однако когда именно метро может заработать вновь, Прокопив не мог сказать. По его словам, закрытие метро — это большая проблема для города.

Кратко и по делу в Telegram

Как известно, с 23:00 17 марта 2020 года Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров. Закрытие метрополитенов по всей стране с 17 марта было анонсировано президентом Владимиром Зеленским еще 16 марта вечером. Ограничение работы транспорта по всей стране связаны с карантином из-за пандемии коронавируса.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, метро — это один из самых больших рисков для заражения коронавирусом, и привел в пример Испанию и Великую Британию, где власти решили метро не закрывать, что привело к быстрому распространению коронавируса.

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" рассказали, какими наземными видами общественного транспорта можно заменить закрытый из-за коронавируса столичный метрополитен.

Читайте также:
"Киевпастранс" обещает штрафовать водителей за перевозку более 10 человек в салоне

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Предприимчивые киевляне предлагают "антивирусный клининг" в подъездах жилых домов
Предприимчивые киевляне предлагают "антивирусный клининг" в подъездах жилых домов
"Киевпастранс" обещает штрафовать водителей за перевозку более 10 человек в салоне
"Киевпастранс" обещает штрафовать водителей за перевозку более 10 человек в салоне
Киев намерен вдвое снизить арендную плату на коммунальное имущество на период карантина
Киев намерен вдвое снизить арендную плату на коммунальное имущество на период карантина
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Пандемия коронавируса будет длиться два года — немецкие ученые

  3. Цена на нефть Brent упала ниже $27 — впервые с сентября 2003 года

  4. США и Китай сильно поссорились, обвиняя друг друга в появлении коронавируса

  5. В Украине подтвердили уже 14 случаев коронавируса, зафиксирована еще одна смерть

Загрузка...