Премьер настаивает на необходимости закрытия метро

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства меняться не будет: метро в Киеве, Харькове и Днепре остановлено до 3 апреля. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что задача правительства — максимально ограничить и привести к максимальной изоляции людей дома.

"Каждый день украинское метро перевозит около 3 миллионов граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и не остановить этот пассажиропоток, все 2 миллиона заболеют. Посчитайте процент смертности. Это и будет цена слабости и непринятого решения об остановке метро. Решение правительства остается неизменным, метро должно быть закрытым", — заявил Шмыгаль.

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По его словам, это один из самых больших рисков для заражения коронавирусом, а также привел в пример Испанию и Великую Британию, где власти решили метро не закрывать, что привело к быстрому распространению коронавируса.

Глава Киевской городской государственной администрации, Виталий Кличко призвал Кабмин по возможности отправить людей на удаленную работу. "Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры не спасут!".

А киевляне с самого утра, 18 марта штурмуют маршрутные такси и коммунальный транспорт. Если на больших проспектах обстановка спокойная, то на узких улицах в центре маршрутки набиты людьми. Хотя власти призвали перевозить до 10 человек в автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах. Особенно страдают жильцы спальных районов и жилмассивов, где нет метро. Поездка в центр города у них занимает по несколько часов. А коммунальный транспорт ходит с большими задержками.