Транспорт 1 час назад

Премьер настаивает на необходимости закрытия метро

Денис Шмыгаль объяснил, почему правительство приняло столь жесткие меры

Премьер настаивает на необходимости закрытия метро Премьер настаивает на необходимости закрытия метро
Киевский метрополитен. Фото: Наталья Лошакова/Delo.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства меняться не будет: метро в Киеве, Харькове и Днепре остановлено до 3 апреля. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале. 

Шмыгаль отметил, что задача правительства — максимально ограничить и привести к максимальной изоляции людей дома.

"Каждый день украинское метро перевозит около 3 миллионов граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и не остановить этот пассажиропоток, все 2 миллиона заболеют. Посчитайте процент смертности. Это и будет цена слабости и непринятого решения об остановке метро. Решение правительства остается неизменным, метро должно быть закрытым", — заявил Шмыгаль.

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По его словам, это один из самых больших рисков для заражения коронавирусом, а также привел в пример Испанию и Великую Британию, где власти решили метро не закрывать, что привело к быстрому распространению коронавируса.

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Глава Киевской городской государственной администрации, Виталий Кличко призвал Кабмин по возможности отправить людей на удаленную работу. "Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры не спасут!". 

А киевляне с самого утра, 18 марта штурмуют маршрутные такси и коммунальный транспорт. Если на больших проспектах обстановка спокойная, то на узких улицах в центре маршрутки набиты людьми. Хотя власти призвали перевозить до 10 человек в автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах. Особенно страдают жильцы спальных районов и жилмассивов, где нет метро. Поездка в центр города у них занимает по несколько часов. А коммунальный транспорт ходит с большими задержками.

 

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