Транспорт 50 минут назад

"Киевпастранс" обещает штрафовать водителей за перевозку более 10 человек в салоне

Сотрудников КП будут лишать премий или даже увольнять за нарушение правил карантина

"Киевпастранс" обещает штрафовать водителей за перевозку более 10 человек в салоне "Киевпастранс" обещает штрафовать водителей за перевозку более 10 человек в салоне
Переполненный автобус в Киеве 18 марта. Фото: соцсети

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" будет лишать премий или даже увольнять водителей, которые во время карантина будут пускать в транспортное средство более 10 человек.

Об этом на брифинге 18 марта заявил генеральный директор КП Дмитрий Левченко, сообщает "Украинская правда".

"Контролируются водители, кондукторы. Мы обратились в полицию за помощью нам в контроле данной ситуации, потому что очень много людей сегодня вышли на улицы (18 марта)... Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава. Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность: от лишения премии вплоть до увольнения", — отметил он.

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При этом Левченко рассказал, что у него уже есть несколько фамилий водителей 3-4 маршрутов и вскоре будет решаться вопрос об их наказании, но контроль вопроса относительно 10 человек должен осуществляться при участии Нацполиции.

По его словам, вечером 18 марта водители будут осуществлять перевозки с участием представителя правоохранительного органа.

Он добавил, что сейчас по городу работает около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев.

Известно, что подвижной состав дважды обрабатывают дезинфицирующем средством: перед началом движения и перед заездом в депо.

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Указано, что сейчас дезинфицирующего средства на складах КП хватит на 45-50 дней, хотя в предприятии заверили, что работают над тем, чтобы осуществлять новые закупки.

Напомним, после закрытия метро 18 марта появляются многочисленные сообщения, что наземный общественный транспорт в Киеве переполнен, а режим "не более 10 человек" не соблюдается.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что столичное метро останется закрытым до 3 апреля, несмотря на сообщения о переполненных маршрутках.

Как сообщалось, заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко считает, что ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте не будет работать ни в одном городе.

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Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса коммунальный транспорт Киева усиленно дезинфицируют спецсредствами два раза в день. Также в городе подготовили места в больницах для людей, у которых есть симптомы коронавируса. В частности в Киеве подготовили 7 таких больниц — 3 для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

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