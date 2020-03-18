Вице-мэр Днепра не верит в возможность реально ограничить общественный транспорт (ФОТО)

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко считает, что ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте не будет работать ни в одном городе.

Об этом он заявил в эфире телеканала hromadske.

В частности, он объяснил, что когда принимали соответствующее решение, взяли за пример опыт Китая. В то же время Лысенко отметил, что в Китае весь транспорт государственный, а в Украине, кроме троллейбусов, автобусов и метрополитена, как правило, частный.

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"Вот теперь вопрос, водитель запускает по 10 человек и это не окупается, это работать не будет, как вы себе это представляете? Или не пускать людей на остановке, чтобы они дальше стояли? Я понимаю, что есть такое решение, но это решение, к сожалению, работать не будет", — уверен Лысенко.

В ответ на вопрос, будут ли даваться какие-то отдельные распоряжения правоохранителям, вице-мэр отметил, что в Днепре 70 экипажей патрульной полиции и более 100 маршрутов общественного транспорта.

"Вся патрульная полиция должна бросить абсолютно все, и заниматься только контролем количества людей, которые зайдут в транспорт? Это реально невозможно. Первая задача самих людей, это, прежде всего, сознание самих людей, это лучше любых ограничений, иначе это работать не будет, у нас не Китай", — заявил заммэра Днепра.

Ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что патрульная полиция выборочно будет проверять количество людей в общественном транспорте. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в маршрутках, автобусах, троллейбусах, трамваях могут одновременно находиться до 10 человек.

Как сообщалось, с 18 марта в Киеве в наземный общественный транспорт не будут пускать людей без медицинских масок.

Напомним, вечером 16 марта Кабинет министров принял решение остановить работу метрополитенов, а также отменить авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины.

Речь идет о таких ограничениях:

- с 12:00 18 марта прекращается междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение;

- в маршрутных такси, автобусах, троллейбуса и вагонах трамваев не может быть более 10 пассажиров;

- работа метрополитенов (это Киев, Харьков и Днепр) будет остановлена ​​с 17 марта;

В то же время движение собственных автомобилей не ограничивается.