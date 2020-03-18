Как пережить эпидемию коронавируса: факты об инфекции и что будет после карантина

Сразу оговоримся. Этот текст — об инфекционных вирусах, то есть о тех, которые опасны для человека. С некоторыми мы живем в полном согласии всю жизнь, а другие нам даже помогают. Мало того, мы будем говорить о тех вирусах, которые передаются воздушно-капельным путем. В частности, о коронавирусах. Поехали.

Что вообще происходит

Чтобы понять, что такое коронавирус, как от него уберечься, откуда карантин и вообще ответить на все-все вопросы, нужно понять, как это все работает.

Вы — человек. Сложная высокоорганизованная структура, состоящая из собственных клеток и микробиома, то есть разных там полезных бактерий. Вы мегасложны, суперкруты, а, главное, живы и обладаете самоосознанием. В целом, кит больше вас, а леопард куда опаснее вблизи, но вы все — млекопитающие. Хозяева планеты Земля.

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Если бы у вирусов было собственное мнение, они бы посмеялись над этой мыслью.

Конечно, у них его нет. Они, в общем-то, и неживые. Углеродные наномашины, единственная цель которых — воспроизводство.

Нам для воспроизводства нужны условия. Обоюдное согласие, романтическая музыка, полумрак. Вирусу нравятся клетки. В частности, клетки слизистой (носоглотка, горло) и дыхательных путей (трахеи, бронхи, легкие).

Изображение: CDC/Dr. Fred Murphy

Как вирусы попадают в человека

Хорошая новость — телепортироваться вирусы не умеют. Даже SARS-CoV-2.

Им нужны точки входа. В случае воздушно-капельных путей — это ваши носы, ваши рты и ваши глаза, поэтому прекратите их тереть.

Чтобы увидеть картину целиком, представьте себе, что человек кашляет. При этом из его рта в окружающее пространство вылетают малюсенькие наномашинки, которые легче воздуха, и поэтому зависают на какое-то время. Часть из них в слюне, они тяжелее, потому летят по законам ньютоновой механики и падают, растекаясь по неким поверхностям. Пол, поручень в общественном транспорте, лицо другого человека. Поэтому крайне важно при малейших симптомах респираторной вирусной инфекции надевать маску на себя, чтобы не стать тем самым зомби, что перекусает других и сделает их зомби.

Эти наномашинки висят облачком, пока другие люди не разнесут его на своем лице. В идеале — вдохнут. И вот тогда вирусы радостно оживают (на самом деле нет, они неживые, помните?) и начинают размножаться. Очень-очень быстро. Захватывая пространство, забивая место жительства продуктами жизнедеятельности. Вызывая кашель, который приводит к разбрасыванию тех самых вирусов, которые уже наплодились внутри нового носителя.

Или скапливаются на поручне, вы его трогаете, затем вытираете нос — и вирус уже злорадно потирает свои S-белки внутри организма.

Свойство вирусов передаваться от больного носителя здоровому называется "контагиозность". Коронавирус достаточно контагиозен, инфицированный заражает по самым скромным прикидкам 2-3 человека. Именно поэтому так важно соблюдать карантинные меры — чтобы не допустить распространения инфекции.

Что с вирусами происходит внутри

Они размножаются. С превеликим удовольствием. И начинают это делать на точках входа, покрытых слизистой — то есть, в носоглотке и на поверхности горла. Проникают внутрь клеток, где ведут себя отвратительно.

Именно на точках входа их и нужно ловить. Полоскать горло антисептическими растворами. Промывать нос. И делать это каждый раз после выхода на улицу: есть шанс, что удастся уничтожить вирус, пока он не спустился ниже. При этом, естественно, мыть или протирать руки. В частности — спиртовыми антисептиками или просто спиртом. Спиртное может не подойти: исследования стартовали от 70-процентного раствора этанола. Пить спиртное, к слову, тоже не стоит, разве что полоскать рот: алкоголь — иммунодепрессант.

То есть, алкоголь угнетает тот слой защиты, что включается, когда вирус все-таки заходит слишком далеко. У нас есть иммунная система, это специальные клетки, которые носятся по телу и стреляют во все, что нарушает правила организма. Зачастую у здорового человека иммунная система сильная, поэтому простуда проходит за плюс-минус неделю. Помочь иммунной системе можно занимаясь спортивными упражнениями и правильно питаясь — фрукты, овощи, корнеплоды, каши, мясо или другие белки. В общем, то, что называется ЗОЖ.

Другой защиты от вирусов, в общем-то, нет, за исключением узконаправленных антивирусных препаратов, у которых побочных эффектов больше, чем у антибиотиков.

Именно поэтому человечество использует вакцинацию: человеку внедряют мертвые кусочки неживых вирусов (детали наномашин), иммунная система их убивает — и заносит в картотеку, чтобы в следующий раз прикончить еще на вокзале.

Изображение: NIAID

Давайте уже о коронавирусах

Давайте. Но вначале необходимо осознать вот что.

В мире кружатся миллиарды вот таких вот маленьких неживых штуковин. Они разные. Часть из них вызывают то, что врачи потом называют ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Самый популярный ОРВИ-игрок — грипп, это отдельная тусовка, с которой вы регулярно встречаетесь.

Остальные ОРВИ вызываются вирусами, названий которых вы не запомните, пока не произойдет что-то вроде вспышки SARS.

Коронавирусы — это семейство вирусов, из которых человечество знает 40 видов. Название свое семейство получило из-за шиповидных отростков, S-белков, благодаря которым коронавирус проникает внутрь клетки. Название "шипастые вирусы" показалось ученым недостаточно крутым, поэтому вирусы получили свою корону.

Коронавирусы могут поражать и человека, и животных. Делают они это так: рецепторы наших клеток реагируют на определенные молекулы и затягивают их внутрь. Коронавирус имитирует эту молекулу — и оказывается внутри. Фигурально выражаясь, показывает поддельный паспорт, чтобы попасть в страну, а потом начинает творить всяческие беззакония, бесконтрольно размножаясь.

Вот самые известные коронавирусы:

- SARS-CoV, атипичная пневмония, 2002 год;

- MERS-CoV, ближневосточный респираторный синдром, 2015 год;

- SARS-CoV-2, нынешняя пандемия пневмонии нового типа, 2019-2020-е годы.

У всех них есть одна общая особенность: концентрация на легких. Поэтому если у вас сухой кашель, температура, возможно — неприятные ощущения в грудной клетке — вызывайте врача на дом.

Что делать, если я здоров

Сидеть дома! Серьезно, вы же читали вот это все о хищных шипастых наномашинках, которые хотят загадить вам легкие.

Меры, придуманные в 14 веке в Венеции, актуальны до сих пор. Вирусы с тех пор стали куда опаснее, но в целом поведение не изменили. От облачков, от лужиц, от всего, что содержит коронавирус, можно просто спрятаться. И тогда вы не заболеете.

Справедливости ради, существует дискуссионный вопрос. Стоит ли специально пытаться подхватить коронавирус, надеясь на то, что иммунитет достаточно сильный, чтобы с ним справиться? Это вопрос примерно следующего уровня: стоит ли выпрыгивать из машины на скорости в 30 км/час ради тренировки? Вроде не слишком быстро. К тому же, пока достоверно неизвестно, насколько долго держится коронавирусный иммунитет, а каждый новый инфицированный — чашка Петри, из которой может выйти мутант, куда опаснее нынешней версии. К счастью, пока наш коронавирус не проявляет особой изобретательности. Но зачем давать ему лишнюю возможность?

Этаноловые (спиртовые) антисептики позволяют уничтожать коронавирус на точке входа. Также его легко убрать с помощью механической обработки. Поэтому важно мыть руки тщательно: вы попросту смываете коронавирус в канализацию.

Изображение: NIAID

Как понять, что я заболел и что делать

Так же, как при любой другой простуде. Повышается температура, начинает болеть горло. У большинства людей COVID-19 протекает в форме легкой ОРВИ. Насморк при этом редкость, возникает примерно у каждого двадцатого. Примерно в 20% случаев это тяжелая вирусная инфекция, которая дает осложнения в виде пневмонии и дыхательной недостаточности с риском смерти.

Если вы заболели, продолжайте сидеть дома, чтобы не заразить всех остальных, и сообщите о симптоматике скорой/семейному врачу. Коронавирус, как бы он вас не пугал своей неизвестностью, вызывает обычную острую респираторную вирусную инфекцию. Используется, в основном, симптоматическое лечение — по сути, те же препараты, что вы применяете во время простуды. Антисептик для горла, промывание носоглотки, жаропонижающие при 38,5 и выше.

Сразу два минздрава, французский и швейцарский, после сообщения в What"sApp рекомендовали исключить из лечения ряд препаратов, включая ибупрофен и кортизол, если конечно они не назначены пациенту по другим показаниям. Исследований, связывающих осложнения при COVID-19 с приемом препарата нет, однако некая закономерность возможна. В любом случае, существуют другие жаропонижающие средства.

Если вам нужно выйти на улицу, наденьте маску. Они именно для вас, чтобы не распылять наномашинки на окружающих.

Каковы шансы

Соблюдая несложные правила антивирусной гигиены и повышая иммунитет упражнениями и натуральными витаминами, человек имеет достаточно неплохой шанс не заразиться. А заразившись, здоровый человек достаточно неплохо справляется с инфекцией.

Однако смертность от коронавируса стартует от 3%, что делает его потенциально опаснее гриппа.

И тут прослеживается закономерность.

❗️ Если вам больше 60-ти;

❗️ Если вы у вас очень понижен иммунитет (например, в результате химиотерапии);

❗️ Если у вас респираторные осложнения;

❗️ Если у вас сердечно-сосудистые заболевания;

❗️ Если у вас диабет;

Риск осложнений куда серьезнее. Британцы, к примеру, принудительно изолируют всех людей старше 70-ти лет.

Поэтому "группа риска" должна особо тщательно соблюдать карантинный режим. А правительство, политики и социально активные граждане — взять шефство над такими людьми. В частности, передавать им продукты питания.

Изображение: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Что должно делать общество

Как показывает успешная практика Китая, общество должно сидеть дома. При этом государство обеспечивает налоговые каникулы для бизнеса, а бизнес контролирует цены для населения. Грузоперевозки и доставка не останавливается ни на мгновение. Открыты продуктовые магазины, аптеки, заправки, мелкие ларьки. Все работники в хороших средствах индивидуальной защиты. Или хотя бы меняют маску каждый час-другой.

Таков идеальный сценарий, который сейчас пытаются реализовать и в Украине.

Поскольку выходить все же придется, помните: обычная маска — не панацея. Коронавирус чувствует себя в воде как рыба, а вы быстро увлажните ее собственным дыханием. Просто по возможности держитесь подальше от людей, на расстоянии 1,5 метра. Уже введены ограничения: не более 10 человек в одном виде транспорта.

Помните, что карантин — это мера защиты общества. Поэтому важно, в том числе, изолировать регионы, в которых зафиксирована вспышка заболевания. Это может значить более жесткие меры, вплоть до введения ЧП.

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В принципе, украинское общество пока справляется. Но и коронавирус не проявил себя в полную силу, официально — пока нет и десяти случаев заболевания. Реально, очевидно, больше — многие люди сидят дома и врачей попросту не вызывают, думая, что пронесет. Как показывает практика, шансы на это достаточно велики.

Дальше — экзамен на зрелость.

Карантин может продлится дольше. А может закончиться в конце марта. Главное — сделать его добровольным. Выполнять все правила. Не пытаться обмануть систему — в данном случае ставки высоки. Возможно, вы легко переживете болезнь, но заразите другого человека.

Будет очень неудобно и скучно. Примерно как в полете на Марс. Читайте книги. Учитесь. Прыгайте на голове. Постарайтесь не перессориться с соседями. Выходя наружу надевайте скафандр.

Очень важно своевременное информирование граждан. Любыми дистанционными способами. Очень важно не лишать людей возможности экстренно перемещаться — поэтому личный автомобильный транспорт должен быть открыт для полноценного перемещения. Люди пытаются добраться к семье. Некоторые ждут, пока схлынут толпы. Поэтому нужно оставить возможность кооперации и автопроезда. Не исключено, что для кого-то это станет бизнесом. При этом необходимо применять меры безопасности и дезинфекции. Запаситесь спиртом и протирайте салон. Купите хороший респиратор со сменными картриджами — и вперед.

Это время — огромный вызов для развлекательных программ. Многие люди от скуки вспомнят, что у них есть телевизор. Что они там увидят?

Карательные меры неприемлемы. Для многих нынешний кризис вообще первый, люди напуганы и верят фейкам о распыляющих дезинфектор вертолетах. Нужно найти нужные слова для каждой аудитории и объяснить, в чем опасность и как уберечься.

Пандемия коронавируса — это, глобально выражаясь, первый всадник апокалипсиса, с которым столкнулось все человечество. Вслед за ним движется второй — мировой экономический кризис, справиться с последствиями которого будет куда сложнее. Поэтому плодитесь и размножайтесь, защита потомства — отличный стимул выложиться на все сто процентов.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua