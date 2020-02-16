От ГМО до сингулярности: что ждет человечество к 2030-ому году (ВИДЕО)

Большинство экспертов-футурологов предсказывают будущее на двадцать лет. Это большой срок. Просто огромный. За это время умрет либо осел, либо падишах.

Мы в Delo.ua ровно в два раза смелее большинства современных прорицателей, потому собрали десять явлений, понятий, вещей, которые выстрелят в ближайшие десять лет, с 2020-го по 2030-й год.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Квант

Слово года-2026, долгожданный прорыв в технологиях. Человечеству удалось создать искусственный интеллект, который, наконец, ответил на главный вопрос жизни Вселенной и остальное. Он приручил для нас квантовый компьютер. Примерно такими могут быть заголовки научных медиа — да всех медиа, что уж там — через шесть лет.

Сейчас, в 2020-ом, квантовые компьютеры малы и беспомощны. Метафорически, они словно муравьи в мире, где возможны, собственно, полноценные квантовые компьютеры.

Под конец 2019-го в Nature появилась статья "Квантовое превосходство с использованием программируемого сверхпроводящего процессора". Там рассказывается о том, как компания Google создала процессор Sycamore. Это программируемый квантовый процессор, достигающий квантового состояния 53 кубитов.

Обычный компьютер оперирует битами. Бит — это всегда либо "ноль", либо "один". В квантовых компьютерах используются кубиты, квантовые биты, которые пребывают в суперпозиции: это и "ноль", и "один" одновременно, и все их возможные комбинации, что дает возможность за бесконечно короткое время прогонять огромные массивы вычислений. Если совсем просто, это очень быстрый компьютер.

Основная проблема квантовых компьютеров в интерпретации данных. Обычно достаточно сложно понять, что они имели в виду. Но Google Sycamore успешно выполнил задачу, которая не под силу обычным компьютерам. Он должен был математически доказать случайность цепи случайных чисел. И справился, доказав случайность огромного количества случайно сгенерированных чисел за 3 минуты 20 секунд. Классический суперкомпьютер решал бы ее около 10 тысяч лет.

Квантовый процессор состоит из 54 кубитов, связанных в форме прямоугольной решетки. Один из кубитов не работает, а поддерживает структуру чипа.

IBM раскритиковал "квантовое превосходство". Компания также работает над созданием квантового компьютера, и хайп им вроде на руку, но заявления конкурентов бросают тень на классические суперкомпьютеры. Вроде Watson, который интегрировал во множество процессов, вплоть до предсказываниы погоды. По мнению IBM, нужно куда больше одного эксперимента, чтобы доказать превосходство квантовых компьютеров над классикой.

Опыты тем временем продолжаются. Исследователи из Орхусского университета, Дания, пытаются научить искусственный интеллект AlphaZero от Google управлять квантовым компьютером. Этот искин может учиться сам, без человека, играя против себя самого он смог победить людей и другие компьютерные программы в го и шахматы. Ученые применили AlphaZero к трем различным задачам управления. "Алгоритм научился использовать базовую симметрию проблемы, которую мы изначально не рассматривали. Это был удивительный опыт", — говорит ведущий аспирант Могенс Далгаард.

Профессор Джейкоб Шерсон говорит о гибридизации: "Цель будущего должна заключаться в том, чтобы понять и разработать гибридные интеллектуальные интерфейсы, которые оптимально используют сильные стороны человека и машины".

Код сделали открытым для доступа — и в течении пары часов с лабораторией связались несколько крупных технокомпаний с квантовыми лабораториями.

Что это даст? Скачок в вычислениях. Это поможет обрабатывать больше данных. Находить более сложные закономерности. Прогонять более подробные симуляции. Обеспечивать безопасность данных. Но все это лишь после того, как мы научимся управлять квантовой природой мира.

Нано

Однажды в 1959-ом Ричард Фейнман предположил, что нет никакого физического противоречия в возможности передвигать одиночные атомы манипулятором соответствующего размера.

Так родились нанотехнологии. Нано — это о размере. Десять в минус девятой степени. Очень-очень мало. Ну вы видели в кино, такой серенький порошок, который может двигаться сам по себе и способен уничтожить всю планету, если внезапно научится размножаться.

На 2019 год в мире нет ни единого стандарта, который описывал бы нанотехнологии. Это при том, что исследование наномира подарило нам такие материалы будущего, как графен, фуллерены, аэрогели и прочие углеродные нанотрубки.

При этом с живой пылючкой, которая сама собирается во что скажут по запросу, пока проблемы. В то же время, попытки ее создать двигают вперед медицину, которая миниатюризировалась настолько, что способна вносить изменения в генах. Бактериальные агенты, запрограммированные разносить лекарства. Биороботы и материаловедение — вот что дают нам манипуляции в наномасштабе. И их роль будет лишь расти.

Био

Биология все десятилетие набиралась сил, чтобы сказать свое веское слово. Ученые научились редактировать геном, вырезая испорченные участки. Хэ Цзянькуй, генетик из Китая, модифицировал детей, сделав их неустойчивыми к ВИЧ. За что сядет на три года и заплатит ощутимый штраф, но знаете что? Технологию не остановить. Если что-то существует, оно должно работать. Поначалу тайно, скрыто, за огромные деньги. И вот скоро на Земле будет жить несколько десятков, а потом и сотен модифицированных людей. После чего произойдут утечки — и в конце концов все появится в массмаркете.

Изменения климата, в свою очередь, приведут к тому, что огромные толпы людей окажутся без еды. Выходом станут ненавистные ныне генно-модифицированные организмы (ГМО), способные прижиться в любых условиях.

В повсеместный тренд превратится выращивание или 3D-печать органов для пересадки. Искусственные матки станут идеальным выходом для родителей, которые слишком заняты, чтобы вынашивать ребенка традиционным способом. Сейчас это кажется циничной насмешкой над инстинктом размножения, но активное человечество уже в ближайшее время осознает преимущества биоулучшений. И потребует еще.

Аватар

"Новый вид жизни". Samsung решил очеловечить своего виртуального помощника NEON и открыл ящик Пандоры.

"NEON — это виртуальное существо, созданное с помощью компьютера, которое выглядит и ведет себя как настоящий человек со способностью демонстрировать эмоции и интеллект", — говорится на сайте проекта.

Но Фрэнк, Наташа, Хана, которые по сути являются антропоморфными тамагочи, это лишь начало.

Вот в чем дело: представьте себе, насколько больше станет мир в течении 2020-х годов. Насколько вырастет население. Как это повлияет на бизнес. На занятость людей. Вот бы клонировать себя, чтобы везде успевать — стоп, тут стоит зафиксироваться, потому что это возможно.

Цифровой искусственный интеллект. Его алгоритмы в вашем распоряжении. Его задача — изучить ваши привычки, ваши манеры вести дела, ваш жизненный почерк, если угодно. Все, чтобы стать максимально точной цифровой копией.

Виртуальный помощник нового поколения, более автономный, способный принимать решения, давать ответы на запросы — в установленных рамках. Цифровой аватар, ваше отражение в киберпространстве. Поначалу он сможет писать небольшие посты, ретушировать фото, собирать нужную информацию, заказывать еду, покупать билеты на транспорт. Затем, развиваясь, сможет выполнять даже несложные рабочие обязанности. И, наконец, превратится в полноценного киберсекретаря, который обойдется пользователю в пару десятков долларов за месяц.

Космотуры

Покорение космоса — это как строительство пирамид. Камень складывается на камень, пока фигура не обретает очертания. Вначале камней должно быть много — как и инвестиций в освоение околоземного пространства. Это долгая, нудная и кропотливая работа, расположить на орбите необходимое количество объектов так, чтобы они не сталкивались.

В смысле, вы же не верите, что мы в ближайшее время из ничего вынем целый космолет и полетим на Марс. Это фантастика. Луна куда ближе, но даже Роберт Хайнлайн в "Луне — суровой хозяйке" описал целую систему для доставки на материнскую планету булыжников. Если подобное приходит в голову фантастам, приходит политикам. На всякий случай подальше от Луны держатся военные.

Решение пришло из рассказов того же Хайнлайна о Джордже Гарримане. И имя ему — частный бизнес. На марсианском хайпе миллиардеры создают космические компании и зарабатывают запуском спутников, тестируя технологии возвращения ступеней.

В двадцатых годах таких компаний станет больше, поскольку пирог слишком большой. Первой ступенью должна стать экономика низкой околоземной орбиты. Спутники, микроспутники и миниспутники, которые коннектят между собой свыше восьми миллиардов человек.

Параллельно — строительство новых станций, возможно — космических заводов. Космолет логично строить уже в космосе, не рискуя им при старте.

Главное, чтобы хватило денег. Для привлечения средств необходим аттракцион, поэтому к 30-ому космический туризм перестанет быть чем-то необычным. Люди станут носиться на орбиту на маленьких ракетах, чтобы посмотреть закат из космоса. Толпой дешевле.

Уже в 2023 году миллиардер Юсаку Маэдзава должен облететь вокруг Луны на космическом корабле Starship компании SpaceX. Ричард Бренсон много лет продолжает строить космоплан. Украина также сделала шаг в этом направлении: у нас частным компаниям разрешили заниматься космическим сектором. Это чертовски много ракет и очень много глаз, смотрящих в ночное небо.

К слову, еще при Бараке Обаме у NASA были грандиозные планы: притащить на околоземную орбиту астероид и отрабатывать на нем высадку на Марс. А потом — это уже мечты — выдолбить из него все полезные ресурсы, а из оболочки создать орбитальный город. Впрочем, Дональд Трамп развеял все надежды астронавтов поохотиться за небесными камнями.

Реал 2.0

Дополненная реальность существует в ваших смартфонах. В основном, она сконцентрирована в области фотокамер, предлагая надеть на лицо маску или наложить некий эффект. Чуть интереснее туристические гиды, накладывающие на реальные здания текст подсказок. А впереди маячат системы из сериалов: смотришь на человека и видишь всю о нем доступную информацию, которая магическим образом возникает над головой, как у юнита в компьютерной игре. Или как в "Изумрудном городе" Александра Волкова: надел зеленые очки и видишь вокруг изумруды, скрывающие изъяны объективной реальности.

Дополнить реальность полноценно мешает отсутствие комфортного и доступного гаджета. Hololens неплохи, но в них не побегаешь по улице, не прокатишься в метро. Это не изящный тонкий прямоугольник смартфона, вот что я хочу сказать. А нужно нечто подобное — стильное, тщательно продуманное, с возможностью развития модельного ряда. Модное, в конце концов.

И, конечно, нужно порешать вопросы с программным обеспечением и связью. Можно подсоединить такие очки к смартфону и пользоваться его вычислительными мощностями. Можно пользоваться облачными сервисами, здесь важна скорость связи и ширина канала.

В конце концов, кто заставляет нас зацикливаться на очках/шлемах, если для создания объекта дополненной реальности хватит голографического проектора, встроенного в смартфон? Да, вашего дракона все увидят. Так сделайте его красивее и пусть обзавидуются.

При использовании технологий виртуальной реальности также важна связь, ну или провод. 4G не прокатывает, нужны сети пятого поколения. Они позволят передавать на шлем с минимальной задержкой все, что угодно. От спортивного матча, где вы можете следить за любым игроком по выбору, до микрохирургической операции.

Виртуалка и дополненная реальность крайне важны в такой концепции, как "экономика навыков". К примеру, механик, находящийся в одном конце мира, может отремонтировать машину на другом — посредством манипуляций с роботами. По сути, не выходя из офиса, вы можете оказывать профессиональные услуги везде, куда дотягивается 5G. При этом важна и реалистичность изображения, и обратная отдача: нужно сразу понимать, к чему приводит то или иное решение/движение.

Рано или поздно в виртуалку, где вовсю резвятся игры, соскользнет и часть кинематографа. Интерактивные фильмы с вами в главной роли, красочные приключения. Главное хорошо отрисовать вымышленные миры, превращая их в реальность, поэтому профессия дизайнера обретает новый смысл. Конечно, в связке с искусственным интеллектом. Уже давно во многих играх есть редакторы карт или уровней. Нечто подобное, с созданием доступной и бесплатной базы трехмерных объектов, появится и для виртуалки.

Помните своего цифрового аватара? Вы можете построить ему дом и ходить к нему в гости.

Этика

Давайте представим, что... Всплеск биотехнологий и нано сделали человека здоровее. Теперь мы живем дольше. Едим вкуснее, благодаря генетике. Печатаем стейки для барбекю. Орбитальный туризм заставляет переосмыслить все отношение к Земле. Цифровые аватары договариваются между собой о встрече для своих оригиналов.

Наступило будущее. Как обычно, неравномерно. И правила поведения людей заскрипели и стали меняться.

Вопрос, редактировать гены будущему ребенку, или нет, исключительно на совести родителей? Или общество должно контролировать этот вопрос? А как именно? Полный запрет или можно, выполнив нужные требования закона и социума?

Как относиться к отредактированному ребенку? Как говорить с собственными детьми от генетическом дизайне?

Как можно протестовать против генных модификаций, позволяющих спасать детей во всем мире от голода? Или стоит запретить ГМО и смотреть, как целые регионы гибнут в результате изменения климата?

Стоит ли содержать коров, если напечатанное мясо не хуже? А что делать фермерам?

Могу ли я отправить аватар пообщаться с нелюбимыми родственниками? А с мамой, потому что я занят?

Нужен ли контроль за рождаемостью? Или это фашизм? Тогда как решить вопрос с перенаселением на отдельно взятых территориях?

Нужен ли мне личный автомобиль, или обойдусь общественным транспортом и сэкономлю планете порцию СО2?

Таких вопросов возникнет много, и очень скоро появится необходимость в новом этикете, новых правилах общения между людьми. И нашу человечность ждут серьезные испытания, потому что все новое, все инаковое, пугает. Кем станут люди с отредактированными генами? Суперменами, мутантами, останутся обычными людьми? Как к ним вообще относиться?

На это нет простого ответа. Возможно, человечество вновь породит некую общую субкультуру, вроде хипстеров в 2010-х, которая будет активно потреблять новую этику, тестировать на себе и нести ее в мир.

Причем, что наиболее интересно, этика землян может меняться из года в год, просто по веянию моды.

Близится экологический аскетизм. Погода меняется, а вместе с ней приходит понимание, как мы влияем на климат. Движение "Я — биоробот" взрывает сеть, люди делятся осознанием себя, как биологических машин. Физикалистский подход все ширится и разрастается. На смену "биороботу" приходит менее изящный "я — кусок мяса". Хэштег становится куда популярнее, когда появляются первые самоубийцы, разочарованные бессмысленностью бытия.

Модно делать биологические апгрейды. Тело перестало быть храмом, это просто оболочка, одежда, которую можно перекраивать под свои нужды или желания. Давление "биороботов" порождает движение чистоты духа. Модными становятся восточные, в частности, японские общественные практики, метамодернистский взгляд на самурайскую культуру, смешивающий "Пса-призрака" и бусидо Дайдодзи Юдзан Сигэсукэ.

И все это — лишь срезы различных общественных групп. В общем же, стоит надеяться, что земляне станут чуть-чуть серьезнее относиться к тому факту, что мы носимся по черноте без воздуха и перспектив на очень удобном голубом шарике, и шарик может сломаться. И смогут ощутить сложное чувство амаэ, стать снисходительнее к слабостям иных ради выживания вида в целом.

Всерелигия

Сколько Новый завет не обновляй, он все равно написал много-много лет назад. Некоторые моменты непонятны. Некоторые безнадежно архаичны. Смыслы заложены неплохи, да кто ж их разберет в этих запутанных историях, где люди, жившие две с лишним тысячи назад, непонятными терминами призывают следовать каким-то добродетелям, потому что… Ну правда, потому что что? Не слишком ли это — всю жизнь выполнять правила и не получить ничего взамен? Кроме, естественно, шанса попасть в Рай. И, соответственно, в ад всех иных религий за еретизм.

В период с 2020 по 2030 год религия, которая даже в нашем просвещенном 21 веке остается отличным методом управления народными массами, также обновится. Может, появится что-то абсолютно новое, цифровое, заманивающее таргетингом и принципом игрового автомата. Может старые церкви переосмыслят свои догмы. Может все вместе. Может кто-то попросту перепишет Библию, сделав ее современной.

Какой же должна быть новая религия человечества?

Во-первых, она несет мощный заряд экуменизма, объединения существующих религий.

Неважно, как зовут вашего бога и как ему молятся в вашем регионе. Бог един. Имен много. Он хочет, чтобы у вас все было хорошо уже сейчас. Он хочет, чтобы вы чтили планету. Он хочет, чтобы вы ценили общественные отношения. Уважали закон. Осознавали, когда причиняете добро, а когда — зло.

Во-вторых, новая вера должна быть мобильной. Люди едят на бегу, общаются и даже встречаются друг с другом на бегу. Бог должен стать более клиентоориентированным, комфортным. Вплоть до того, чтобы поселиться в приложении на смартфоне.

В-третьих, новая религия должна быть эко. Проповедовать Рай на Земле. Нужно лишь приложить усилия, чтобы увидеть его. Помочь богу пересотворить Эдемский сад заново.

Сингулярность

Согласно прогнозу Комиссии по экономической политике США, который она сделала в 2007-ом, технологическая сингулярность наступит уже в 2020 году.

Слово singularis в переводе с латыни "единственный, особенный". В математике это точка, в которой математическая функция стремится к бесконечности. Гравитационная сингулярность — точка, через которую нельзя продолжить входящую геодезическую линию. Она обрывается, исчезает внутри. Самый центр черной дыры, где гравитация бесконечна, а физические законы сходят с ума.

Техносингулярность — это гипотетический момент, за которым все прогнозы теряют смысл. Точка невозврата, за которой технологическое развитие становится столь быстрым, что полностью меняет жизненный уклад планеты Земля без всяких там споров об этике. Промежуток времени, по наступлению которого человек не сможет поспеть за технологиями. Камешек, провоцирующий лавину.

В каком-то смысле люди постоянно преодолевают различные моменты сингулярности. То ходить стоя научились, то думать, то разговаривать.

Просто сейчас мы сами можем подтолкнуть костяшку домино к падению, она зацепит другую, та — третью. И ладно бы при этом просто сломалась картина мироздания. Подумаешь, на ее создание ушли тысячи лет. Нет, каждая костяшка домино в этой картине обернется черным лебедем с плазмаганом в клюве.

Когда все это начнется, непонятно. Может уже началось, просто мы еще не поняли. Есть некие призраки, но они достаточно условные. Появление полноценного искина. Компьютеры мощнее человеческого мозга. Дельфины окажутся телепатами. Важно, чтобы после этого необратимость изменений стала очевидной. Чтобы все население планеты примерно одновременно сказало "ну ничего себе".

Самое забавное, что мы не знаем, что конкретно произойдет, зато с радостью фантазируем, что случится после. Бесконечно быстрые вычисления, превышение скорости света, решение проблем человечества за выходные. Заражение инопланетным организмом, что обладает высоким интеллектом и нулевым самоосознанием. Черная дыра как способ построить собственную Вселенную. Игры цифровых богов в далеком космосе. Война с пришельцами. Постройка виртуального мира, неотличимого от реальности. Лекарство от всех болезней. Практически все, что угодно. Все, что можете представить; все, чего можно испугаться.

Критики уверяют, что сингулярность — мыльный пузырь. Не будет никакой точки перехода или невозврата, а будет фазовый переход, когда система качественно трансформируется. А в более глобальном плане — очередной изгиб кривой развития.

В любом случае, лучше присматривайте за технологическими прорывами.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua