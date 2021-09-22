Общество 40 минут назад

Пользователям Uklon за прививку от COVID-19 будут дарить -50% на три поездки

Получить промокод можно после регистрации в приложении и сканирования специального QR-код в пункте вакцинации

Фото: Uklon Фото: Uklon
Фото: Uklon

Пользователи приложения службы такси Uklon смогут получить скидки на три поездки при условии, что сделают прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отмечают, что промокоды на -50% от стоимости поездки смогут получить все, кто пройдет вакцинацию хотя бы первой дозой препарата против COVID-19.

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Воспользоваться предложением смогут жители всех 27 украинских городов, где присутствует сервис Uklon. Для того, чтобы получить скидку на поездки, необходимо:

• скачать приложение Uklon и зарегистрироваться в нем;

• отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации специальный QR-код;

• авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram.

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После этого скидка автоматически появится в мобильном приложении, при этом вводить вручную промокод не потребуется. Предложение будет действовать до 31 октября 2021 года.

В компании указывают, что запустили инициативу совместно с Минздравом ради того, чтобы поощрить украинцев пройти вакцинацию от COVID-19.

"Во всех прогрессивных странах социально ответственный бизнес выражает свою поддержку и подчеркивает важность прививок. Ведь сейчас речь идет о сохранении жизни и здоровья как персонала, так и клиентов. Только совместными усилиями мы все сможем вернуться к нормальной жизни", — прокомментировал акцию замминистра, главный санврач Игорь Кузин.

В свою очередь соучредитель и COO Uklon Сергей Смусь отметил, что компания рада объединить усилия ради борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее в Uklon совместно с Helsi.me запускали консолидированную запись на вакцинацию для всех драйверов компании.

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