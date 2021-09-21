Вакцинированные украинцы смогут прилетать в США из европейских аэропортов

Соединенные Штаты Америки в начале ноября снимут ограничения на въезд для вакцинированных авиапассажиров из Великобритании и многих других европейских стран, а также Китая и Индии.

Об этом в понедельник заявил координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс, сообщает Reuters.

По информации агентства, Белый дом планирует разрешить прилетать вакцинированным иностранцам из стран, въезд из которых в Соединенные Штаты был запрещен с начала 2020 года.

Ограничения США на поездки были впервые введены в отношении туристов из Китая в январе 2020 года тогдашним президентом Дональдом Трампом, а затем распространены на другие страны, в частности, Европейского Союза, без каких-либо четких показателей того, как и когда их отменять.

Из-за запрета путешествий из ЕС в США действовал также запрет путешествий через Евросоюз для граждан Украины. Им приходилось путешествовать в обход европейских хабов, в основном через Стамбул.

Исключение составляли лишь те пассажиры, которые представляют национальный интерес для США, и те, кто получил индивидуальное разрешение на путешествие через европейские аэропорты.

На сегодняшний день в США запрещен въезд большинству не американских граждан, которые в течение последних 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны, в Ирландии, Китае, Индии, ЮАР, Иране и Бразилии.

Американские чиновники говорят, что в правилах будут исключения из политики вакцинации, в том числе для детей, которые еще не имеют права получить прививки.

Новые правила пока не распространяются на путешественников, пересекающих сухопутные границы с Мексикой и Канадой.

Авиакомпании в течение нескольких месяцев активно призывали Белый дом снять ограничения, но до сих пор безуспешно.

Ранее сообщалось, что с 7 сентября правительство Канады разрешило въезд в страну без карантина всем иностранцам, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, вне зависимости от цели их визита.

При этом в апреле руководство Канады приняло решение продлить запрет на въезд большинства иностранцев до 21 мая.