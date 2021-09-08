Канада разрешила въезд всем вакцинированным иностранцам

С 7 сентября правительство Канады разрешило въезд в страну без карантина всем иностранцам, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, вне зависимости от цели их визита.

Как сообщается на официальном сайте Канады, для этого нужно пройти полный курс вакцинации от коронавируса одобренными препаратами:

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Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2);

Moderna (mRNA-1273);

AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222);

Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S).

При этом список разрешенных вакцин в дальнейшем может расшириться.

Вакцины, которые в настоящее время не принимаются для получения полной вакцинации в Канаде:

Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C);

Cansino (Convidecia, Ad5-nCoV);

Gamalaya (Sputnik V, Gam-Covid-Vac);

Sinopharm (BBIBP-CorV, Sinopharm-Wuhan);

Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc);

Vector Institute (EpiVacCorona).

С момента получения последней дозы вакцины до въезда в Канаду нужно подождать 14 полных дней. К примеру, если последняя прививка сделана 1 октября, то въехать в Канаду можно только 16 октября — день вакцинации и день въезда в Канаду не входят в число этих 14 дней.

Вакцинация не освобождает путешественников от обязательного теста на коронавирус. Страна признает несколько видов тестов, в число которых входит ПЦР, но не входит экспресс-тест на антиген. С момента тестирования до момента вылета самолета в Канаду должно пройти не более 72 часов.

По прилету в Канаду власти могут попросить путешественника пройти тестирование на месте в аэропорту или выдать набор для самостоятельного тестирования дома. Такая проверка проводится в случайном порядке и не является обязательной для всех прилетевших пассажиров.

Канада разрешает поездки детям без прививок до наступления 18 лет в сопровождении взрослых, которые прошли полный курс вакцинации.

До 5 лет детям не нужно проходить тесты. Дети с 5 лет и до наступления 17 лет должны пройти тесты на коронавирус перед вылетом, при прилету и на 8-й день после прибытия в Канаду.

Для путешествия в Канаду можно воспользоваться любыми удобными вариантами перелета. В отличие от США, Канада не запрещает полеты из стран Европейского Союза или с пересадкой в аэропортах стран ЕС.

Напомним, в апреле руководство Канады приняло решение продлить запрет на въезд большинства иностранцев до 21 мая.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года в Канаде сотрудники жизненно важных отраслей экономики, иностранные студенты-выпускники и лица, говорящие на французском языке, получат шесть новых способов получения постоянного места жительства.