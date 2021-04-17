В Канаде запускают шесть новых программ для иммигрантов

В мае 2021 года в Канаде сотрудники жизненно важных отраслей экономики, иностранные студенты-выпускники и лица, говорящие на французском языке, получат шесть новых способов получения постоянного места жительства.

Как сообщает "Наш Ванкувер", о новых программах объявил 14 апреля министр иммиграции Канады Марко Мендичино.

По информации издания, три из новых программ позволят 90 тысячам новых иммигрантов получить постоянный статус в этом году. Остальные три потока для франкоговорящих иммигрантов не будут иметь временных ограничений.

Новые программы иммиграции будут предназначены для временных работников, работающих в больницах и домах престарелых (и для тех, кто находится на передовой других важных секторов), а также для иностранных студентов, выпускников канадских учебных заведений.

С 6 мая Управление по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) начнет прием заявок по следующим трем направлениям:

– 20 тысяч заявок для временных работников в сфере здравоохранения;

– 30 тысяч заявок для временных работников по другим избранным основным профессиям;

– 40 тысяч заявок для иностранных студентов, окончивших канадское учебное заведение.

Программы будут открыты до 5 ноября 2021 года или до тех пор, пока они не достигнут своего лимита.

Эта новая государственная программа распространяется на работников 40 медицинских специальностей, а также на 95 других важных профессий в различных областях, включая производство и распределение продуктов питания.

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Чтобы иметь право на участие, работники должны:

– иметь как минимум один год канадского опыта работы в сфере здравоохранения или другой предварительно утвержденной основной профессии.

Международные выпускники должны:

– закончить соответствующую канадскую программу образования в течение последних четырех лет, но не ранее января 2017 года.

Выпускники и рабочие должны:

– владеть одним из официальных языков Канады;

– соответствовать общим требованиям приемлемости;

– присутствовать, иметь право работать (и работать) в Канаде на момент подачи заявления на получение квалификации.

– они также должны проживать в любой канадской провинции, кроме Квебека.

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Новая программа поможет тем, кто имеет временный статус, спланировать свое будущее в Канаде.

"Наше послание для иммигрантов простое: ваш статус может быть временным, но ваш вклад долговечен — и мы хотим, чтобы вы остались в Канаде", — заявил Мендичино.

В течение следующих трех лет Канада планирует принять около 1,2 миллиона новых иммигрантов. Согласно прогнозам, в 2021 году около 401 тысяча человек станут постоянными жителями Канады, но ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, все еще действуют, что не позволяет многим иммигрировать в Канаду.

Напомним, в апреле 2020 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов.