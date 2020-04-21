Политика 30 минут назад

США прекращают выдачу виз для иммигрантов из-за коронавируса

Предполагается, что это решение будет временным

США прекращают выдачу виз для иммигрантов из-за коронавируса США прекращают выдачу виз для иммигрантов из-за коронавируса
Дональд Трамп. Фото: slovoidilo.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов.

Об этом глава США сообщил в своем микроблоге в Twitter.

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Он отметил, что решение будет временным — в связи с эпидемией коронавируса в Штатах и мире.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также, исходя из потребности защитить рабочие места для наших крупных американских граждан, я подпишу исполнительный указ о временном прекращении иммиграции в США", — отметил Трамп.

По данным Государственного департамента США, в 2019 году американские миграционные визы получили 4573 гражданина Украины.

Напомним, в феврале Кабинет министров Украины поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для трудоустройства в украинских ИТ-компаниях.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил после падения цен на нефть, что США закачают в нефтехранилища 75 млн баррелей сырья. Таким образом, стратегические нефтехранилища будут полностью заполнены.

Как сообщалось, Агентство США по международному развитию (USAID) увеличило гуманитарную помощь Украине из заявленных на прошлой неделе $1,2 млн до $9,1 млн для борьбы с неконтролируемым распространением коронавируса.

По состоянию на 07:00 21 апреля в мире насчитывается 2 млн 477 тысяч 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире выросло со 165 тысяч 44 до 170 тысяч 324 человек. То есть, за сутки от COVID-19 во всем мире скончались 5085 человек.

При этом больше всего инфицированных зафиксировано в США — 787 тысяч 370 заболевших (42 тысяч 335 скончавшихся).

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