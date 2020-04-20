The Walt Disney оставляет 100 тысяч сотрудников без зарплат

The Walt Disney Company перестанет выплачивать зарплаты почти половине своих сотрудников (более 100 тысяч человек) из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, эта и другие меры позволит ей сэкономить до $500 млн в месяц.

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В то же время, топ-менеджеры компании отказались от зарплат, но не стали отказываться от стимулирующих выплат. По информации FT, они составляют большую часть их дохода.

В начале месяца компания сообщила, что с середины апреля отправит часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Однако тогда компания не уточнила, скольких именно сотрудников затронет это решение.

Первая волна отпусков началась 19 апреля. О своем решении отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск сообщили и другие крупные компании (Cathay Pacific, The Guardian и другие).

Ранее стриминговый сервис Netflix и кинокомпания Disney приостановили производство некоторых фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса.

К середине марта стало известно, что Голливуд уже потерял $7 млрд от пандемии коронавируса Covid-19.

11 марта в мире ВОЗ объявил пандемию коронавируса. По состоянию на 09:30 20 апреля в мире зарегистрировано 2 млн 404 тысячи 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

При этом, 14 апреля как сообщает CNN, в США был зафиксирован новый суточный антирекорд по количеству умерших от COVID-19: за сутки от болезни скончались 2 тысячи 129 человек.