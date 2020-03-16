Lifestyle 60 минут назад

Первые потери Голливуда от коронавируса оценили в $7 млрд

Один день "заморозки" съемок фильмов стоит $300-350 тысяч

Первые потери Голливуда от коронавируса оценили в $7 млрд Первые потери Голливуда от коронавируса оценили в $7 млрд
Голливуд несет потери из-за коронавируса. Фото: Depositphotos

Американский Голливуд уже потерял $7 млрд от пандемии коронавируса Covid-19.

Если ситуация не исправится к маю 2020 года, то эта сумма составит уже $17 млрд, сообщает портал The Hollywood Reporter.

Указано, что это — беспрецедентная ситуация для американской индустрии кино.

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Как отмечается, Disney не собирался переносить "Мулан", но у компании не осталось выбора. Из-за запретов на перелеты команда фильма не смогла отправиться в традиционный европейский тур для продвижения. Да и картина была специально снята для китайских зрителей, а кинотеатры в этой стране до сих пор закрыты.

В свою очередь Джон Красински принял решение отложить "Тихое место 2" за 24 часа — до этого рекламная кампания шла по плану.

"Снятие с расписания готовых к релизу фильмов стоит дорого из-за потерянных денег на рекламу. Перенос "Не время умирать" обошелся студии в $30-50 млн, а "Тихое место 2" потеряло от $10 млн до $30 млн. У "Форсажа" ситуация получше, поскольку до релиза оставалось много времени", — говорится в материале.

Согласно подсчетам портала, создатели "Мулан", "Форсаж 9" и "Не время умирать" впустую потратили по $5 млн на рекламу в рамках Супербоула. Из-за переноса эффект такой рекламы многократно снизится.

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Также потери от закрытия кинотеатров в Китае, Италии, Франции, Чехии и других стран оценивают примерно в $300 млн для каждого крупного релиза — именно столько не досчитались бы "Мулан" и "Не время умирать", выйди они вовремя. Так что студии согласны потерять рекламные бюджеты.

Известно, что голливудские студии на 2 недели заморозили все свои громкие проекты.

"Один день простоя съемочной группы "Русалочки" и "Шан-Чи и легенда десяти колец" стоит Disney $300-350 тысяч. За 2 недели на одном таком фильме "сгорят" миллионы. Сотрудникам продолжают платить, чтобы они не разошлись по другим проектам", — отмечается в статье.

При этом указано, что страховка покроет убытки либо частично, либо не покроет вообще — многие страховые компании делают исключение для ситуаций с болезнями, из-за которых нельзя собираться большим группам лиц.

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Если фильм или сериал был близок к завершению, то студии обычно предпочитали форсировать производство, а не замораживать его.

Кроме того, стало известно, что студии не будут отдавать свои блокбастеры стримингу: онлайн-кинотеатры приносят не столько денег, чтобы отказываться от "Мулан" с ее потенциальным миллиардом.

В то же время релизы помельче могут действительно выпустить в сети. В частности, Disney форсировал цифровые релизы своих фильмов, чтобы зрители приносили деньги студии хотя бы в "домашнем" режиме.

Ранее сообщалось, что Netflix и Disney приостанавливают производство фильмов и телепроектов из-за коронавируса.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 15 марта, число заразившихся китайским коронавирусом во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 152 тысячи человек, из них умерли — 5 801.

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