Lifestyle 50 минут назад

Netflix и Disney приостанавливают производство фильмов и телепроектов из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса временно прекращены съемки нового сезона сериала "Очень странные дела" и фильма "Русалочка"

Netflix и Disney приостанавливают производство фильмов и телепроектов из-за коронавируса Netflix и Disney приостанавливают производство фильмов и телепроектов из-за коронавируса
Фото: androidauthority.com

Стриминговый сервис Netflix и кинокомпания Disney приостановили производство некоторых фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса.

В частности работы прекратили над новым сезоном сериала "Очень странные дела" от Netflix и проектом Disney — новой "Русалочкой", сообщает The Verge.

Как сказали в Netflix, две-три недели не будут производить контент в США и Канаде из-за ограничений правительства, а также из-за мер по безопасности и охране труда.

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Сейчас Netflix временно не работает над сериалами "Очень странные дела", "Грейс и Фрэнки", "Секс / Жизнь" и мюзиклом "The Prom".

В Disney отметили, что хотя на их производстве случаев коронавируса не фиксировали, работу над некоторыми проектами все же приостановят, в том числе над "Русалочкой". При этом не уточнили, на сколько именно, как и то, повлияет ли это на даты премьер.

Кроме того, в Disney сообщили, что авторы фильма "Шань-ли и Легенда Десяти Колец" сейчас находятся на самоизоляции, ожидая результатов тестов на коронавирус.

Ранее Disney также перенес премьеры нескольких своих фильмов из-за пандемии коронавируса.

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К тому же, в связи с распространением коронавируса компания Walt Disney объявила о закрытии тематических парков — двух в американских штатах Флорида, одного в Лос-Анжелесе и "Диснейленда" в Париже.

По последним данным, в мире подтверждены 145 377 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество зараженных — в Китае (80 973), Италии (17 660), Иране (11 364), Южной Корее (8 086), Испании (5 232). Зафиксировано 5 429 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71 715 человек.

11 марта в мире ВОЗ объявил пандемию коронавируса. Всего в мире к нынешнему моменту 118 000 инфицированных в 115 странах. При этом 90% случаев отмечены всего в четырех странах — Китае, Италии, Иране и Южной Корее, причем в Китае и Южной Корее темпы заражения идут на спад. В 81 стране не зарегистрировано ни одного случая, в 57 — 10 случаев и менее.

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