Черногория прекратила пускать украинцев без тестов или вакцинации, на очереди Македония

Черногория, ранее свободно пускавшая на свою территорию граждан ряда стран без дополнительных требований, связанных с Covid-19, с 24 августа сузила перечень таких стран, оставив в нем лишь страны-соседи.

Таким образом, как свидетельствуют данные на сайте правительства страны, граждане Украины или иностранцы, пребывавшие в Украине минимум 15 дней до въезда в Черногорию, теперь должны будут предъявить на въезде один из определенных документов.

В частности, это либо документ о полной вакцинации; либо негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа; либо позитивный результат ПЦР-теста, сделанный не позже чем за 14 дней и не ранее чем за 180 дней; либо негативный результат экспресс-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Аналогичные требования теперь снова введены применительно к странам Европейского союза (кроме Хорватии), России, Беларуси, Норвегии, Казахстану, Швейцарии, Молдове, США, Канаде и Израилю.

При отсутствии одного из упомянутых документов въезжающие будут обязаны самоизолироваться в течение 14 дней с отслеживанием состояния здоровья человека, а также проживающих с ним, компетентной эпидемиологической службой.

Свободный въезд останется разрешен только для граждан соседних Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Албании, а также Северной Македонии, или для лиц, находившихся в этих странах минимум 15 дней перед въездом в Черногорию.

В свою очередь въезд в Северную Македонию с 1 сентября также перестанет быть полностью свободным, в том числе и для украинцев: нужно будет показать на границе либо документ о полной вакцинации, либо документ о выздоровлении от Covid-19 в течение последних 45 дней, либо негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до въезда, либо негативный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов. Соответствующие ограничения правительство страны решило ввести еще 17 августа.

При отсутствии одного из таких документов пускать будут только для транзита через Македонию. Вариант прохождения недельной самоизоляции предусмотрен только для македонских граждан.

В Сербии же на сегодня действует режим въезда, при котором иностранцам на границе следует показать либо негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 48 часов, сертификат о вакцинации из ряда стран, в число которых Украина не входит (но входит, в частности, Венгрия, проводившая вакцинацию украинцев на своей территории); либо документ о перенесенном Covid-19 или позитивном результате теста в период не позднее 14 дней и не ранее 180 дней до въезда в Сербию.

В то же время разрешен свободный въезд в случае транзита через Сербию, на который отводится лишь 12 часов.

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Албания же, допускающая свободный въезд для всех, об изменении этой практики пока не объявляла. Отметим, однако, что соответствующая информация с сайта местного Министерства по делам Европы и иностранных дел пропала, однако по-прежнему доступна на сайте аэропорта Тираны.

Напомним также, что с 7 августа Венгрия открыла наземную границу для иностранцев без предъявления результатов тестов или документов о вакцинации против Covid-19.