Происшествия 40 минут назад

В Украине изменились правила въезда для паломников

Министерство здравоохранения предоставило разъяснения

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине для иностранных паломников обновили правила въезда.

Министерство здравоохранения предоставило разъяснения, сообщается на сайте МИД Украины.

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В частности, паломники и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией.

При этом страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.

Также иностранные паломники должны иметь один из таких документов:

- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);

- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;

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- иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

В противном случае человеку не разрешат пересечь границу.

Также паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и проходить температурный скрининг.

Как сообщалось, ранее Украина изменила правила въезда иностранцев в страну на период действия карантина по коронавирусу. В частности, с 28 сентября 2020 года при пересечении границы иностранцы и лица без гражданства должны иметь страховой полис.

Напомним, Украина во второй раз закрыла границу для иностранных граждан в конце августа 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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