Общество 1 час назад

Песах по-украински: В Умани паломник из Израиля обстрелял другого и сбежал в Киев

При этом полиция вменяет ему лишь незаконное обращение с оружием, по крайней мере пока

Фото: ГУ НП в Черкасской области Фото: ГУ НП в Черкасской области
Фото: ГУ НП в Черкасской области

Гражданин Израиля был обстрелян соотечественником во время празднования Песаха в Умани. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, инцидент произошел 28 марта около 1:00 в Пиковецком переулке.

"Полицейские установили, что двое израильтян устроили ссору. Разобраться между собой мужчины вышли на улицу. Однако конфликт перерос в стрельбу: 21-летний израильтянин несколько раз выстрелил, предположительно из пистолета, в ногу другому", — сообщили правоохранители.

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Пострадавший получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в Уманскую городскую больницу. Злоумышленник же скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

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Осматривая место преступления, полицейские обнаружили и изъяли два предмета, похожих на гильзы калибра 9 мм к травматическому оружию. Также правоохранители опросили очевидцев и отсмотрели видео с камер наблюдения.

При проведении неотложного обыска в номере отеля злоумышленника правоохранители обнаружили футляр с металлическим шомполом для чистки ствола оружия и другие вещественные доказательства.

Принятыми оперативно-розыскными мерами полицейские установили, что молодой человек уехал на автомобиле Audi в Киев. Его задержали в одном из отелей столицы. При осмотре комнаты полицейские нашли травматический пистолет, который, по заключению эксперта, является переработанным в огнестрельное оружие.

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По данному факту следователи Уманского районного управления полиции открыли производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Под процессуальным руководством прокуратуры Умани правонарушителю объявлено подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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