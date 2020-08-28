Общество 5 часов назад

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта между хасидами и жителями Умани

Дело открыто по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений

Фото: скриншот видео Facebook/Сергий Алексеев Фото: скриншот видео Facebook/Сергий Алексеев
Фото: скриншот видео Facebook/Сергий Алексеев

По факту конфликта, который произошел в Умани между хасидами-паломниками и местными жителями, открыто уголовное производство по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса ("Умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничения прав граждан по признакам политических и других убеждений, соединенных с насилием").

Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции Черкасской области.

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По данным правоохранителей, пострадавших и задержанных в результате столкновения нет, выясняются все обстоятельства.

"Информация о конфликте между местными жителями и брацлавскими хасидами поступила около 23.00 27 августа: жители Умани не впускали паломников в здание, аргументируя опасностью распространения коронавируса, а также, по их мнению, незаконным строительством.

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Во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка, были установлены все лица на месте конфликта, и предупреждены дальнейшие активные и противоправные действия", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Фонд имени рабби Нахмана направил обращение Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой и призвал омбудсмена вмешаться в ситуацию, которая сложилась с хасидами из Израиля в аэропортах Украины при пересечении границы 25 — 27 августа 2020 года, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, представители Фонда написали в обращении, что паломники, находящиеся в Одессе, были вынуждены провести ночь в аэропорту без еды и воды, без возможности удовлетворить нужды. Им не сообщили причин, по которым их удерживают в аэропорту. Кроме этого, паломникам запрещают пользоваться средствами связи.

В Фонде утверждают, что подобная ситуация наблюдается в аэропортах "Борисполь" и "Запорожье".

Напомним, в ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которых не пропускали к месту паломничества.

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