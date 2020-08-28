В Умани местные жители не пускали хасидов на место паломничества (ВИДЕО 18+)

В ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и паломниками-хасидами, которых не пропускали на место захоронения цадика Нахмана.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Уманского районного совета от ВО Свобода Сергей Алексеев, который также разместил видео этого инцидента.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
В конфликт вмешались представтели Нацполиции, которые пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.
Напомним, ранее городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана готов заблокировать въезды в город.
Перед этим Цебрий уже заявлял, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана в 2020 году невозможно.
В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Кабинет министров Украины поддержал решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош га-Шана.