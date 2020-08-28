В Умани местные жители не пускали хасидов на место паломничества (ВИДЕО 18+)

В ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и паломниками-хасидами, которых не пропускали на место захоронения цадика Нахмана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Уманского районного совета от ВО Свобода Сергей Алексеев, который также разместил видео этого инцидента.

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Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

В конфликт вмешались представтели Нацполиции, которые пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

Напомним, ранее городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана готов заблокировать въезды в город.

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Перед этим Цебрий уже заявлял, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана в 2020 году невозможно.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Кабинет министров Украины поддержал решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош га-Шана.