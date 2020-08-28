Происшествия 7 часов назад

В Умани местные жители не пускали хасидов на место паломничества (ВИДЕО 18+)

Ранее городской голова Умани Александр Цебрий заявлял, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана готов заблокировать въезды в город

Фото: скриншот видео Facebook/Сергий Алексеев Фото: скриншот видео Facebook/Сергий Алексеев
Фото: скриншот видео Facebook/Сергий Алексеев

В ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и паломниками-хасидами, которых не пропускали на место захоронения цадика Нахмана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Уманского районного совета от ВО Свобода Сергей Алексеев, который также разместил видео этого инцидента.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

В конфликт вмешались представтели Нацполиции, которые пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

Напомним, ранее городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана готов заблокировать въезды в город.

Читайте также:
Мэр Черкасс призвал Зеленского не допустить приезда хасидов в Умань

Перед этим Цебрий уже заявлял, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана в 2020 году невозможно.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Кабинет министров Украины поддержал решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош га-Шана.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта между хасидами и жителями Умани
Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта между хасидами и жителями Умани
Кабмин поддержал запрет на посещение Умани хасидами — Аваков
Кабмин поддержал запрет на посещение Умани хасидами — Аваков
Мэр Умани собирается заблокировать въезд в город для хасидов (ВИДЕО)
Мэр Умани собирается заблокировать въезд в город для хасидов (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Тарас Барщовський, TB Fruit: про різницю ведення бізнесу в Україні та за кордоном / Delo ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Чому "Укрзалізниця" змушує колектив оформлювати зарплатні картки тільки в окремих банках

  3. В Ровенской области во время учений истребитель приземлился на автотрассу (ВИДЕО)

  4. Мясо из конопли появится в продаже в 2021 году

  5. СБУ заявила о блокировке работы финансовой пирамиды B2B Jewelry (ФОТО)

Загрузка...