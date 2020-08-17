Кабмин поддержал запрет на посещение Умани хасидами — Аваков

Кабинет министров Украины поддержал решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош га-Шана.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, МВД Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами.

Эта инициатива была поддержана Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места.

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Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновируса среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах, что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", — заявил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности Министерство внутренних дел достигло с представителями Православной церковью Украины и Украинской Православной церковью Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

Напомним, городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана готов заблокировать въезды в город.

Ранее Цебрий уже заявлял, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году невозможно.