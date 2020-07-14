Паломничество десятков тысяч хасидов в этом году невозможно, — мэр Умани

Из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году невозможно.

Об этом говорится в документе Министерства иностранных дел Украины, копию которого у себя на странице в Facebook опубликовал мэр Умани Александр Цебрий.

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Отмечается, что традиционное празднование Рош Ха-Шана в 2020 году исключается, поскольку Израиль находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом. В Украине при этом действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных. В МИДе также отметили, что наплыв десятков тысяч паломников может создать дополнительную нагрузку на украинские больницы. Иудейский новый год празднуется в Умани, поскольку там похоронен цадик (праведник) Нахман. Его могила — одна из наиболее почитаемых святынь и место паломничества для представителей Брацлавского течения хасидизма.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий предложил отменить приезд паломников-хасидов на празднование Рош Ха-Шана в этом году в связи с пандемией COVID-19. "Наша общая победа. Результатом участников межведомственного совещания в МИД Украины стало общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно. Также, в результате ряда переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, израильская сторона с пониманием восприняла отмену международного паломничества в Умань в этом году", — отметил Цебрий.

Напомним, что ранее Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды для борьбы с распространением коронавируса.