Политика 1 час назад

ЕС признал украинские Covid-сертификаты: привитые смогут снова свободно ездить в Европу

"Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине"

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых Covid-сертификатов, выданных Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о сертификатах, доступных в сервисе госуслуг "Дія" для украинцев, прошедших полный курс вакцинации.

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"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", — подчеркнул он.

В свою очередь, как сообщается на сайте самой Еврокомиссии, аналогичное решение было принято в отношении Турции и Северной Македонии. Вступит в силу оно с 20 августа.

Напомним, что в начале августа сообщалось, что Covid-сертификаты в "Дії" прошли техническую оценку ЕС, после чего оставалась лишь "политическая" часть признания.

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Напомним, что первые внутриукраинские цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса начали получать в начале июля те, кто предварительно записался на бета-тестирование этой услуги.

При этом с 1 июля в Евросоюзе были внедрены собственные сертификаты вакцинации от Covid-19, которые призваны существенно облегчить перемещение по Европе. В Украине еще до этого анонсировали договоренность с ЕС о взаимном признании таких сертификатов.

Взаимное признание сертификатов о вакцинации до этого действовало у Украины лишь с Венгрией: соответствующее соглашение было подписано еще в июне. Благодаря этому многие жители Закарпатской области смогли вакцинироваться в Венгрии или на границе с ней.

При этом с 7 августа эта страна открыла наземную границу для всех граждан Украины, даже не привитых от Covid-19. В свою очередь другие страны Европы в различное время разрешили въезд украинцам при предъявлении документа о вакцинации или негативных ПЦР-тестов, однако эта политика не была централизована на уровне всего союза.

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