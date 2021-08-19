Украина разрешила въезд иностранцам, получившим лишь одну дозу вакцины от Covid-19

Кабинет министров 18 августа разрешил въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства при наличии иностранного сертификата не только о полной вакцинации от Covid-19, но и о получении лишь одной дозы вакцины против этой инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавірус_інфо".

Кроме того, иностранцы по-прежнему смогут въезжать при предъявлении негативного результата ПЦР-теста на коронавирус или теста на антиген, сделанных не ранее 72 часов до въезда.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отметим, что в Украину могут въезжать те, кто вакцинирован препаратами компаний Pfizer, AstraZeneca (в том числе индийским аналогом этой вакцины — Covishield), Janssen, Moderna, Sinopharm и Sinovac. При этом российские вакцины, в частности "Спутник V", в Украине не признаются.

Читайте также: В Украине изменились правила въезда для паломников

Документ, подтверждающий прохождение вакцинации от Covid-19, должен содержать полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где он применяется), удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и так далее); название вакцины и даты введения; название производителя и серии производства, название заболевания; подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

В случае предъявления результата экспресс-теста он должен содержать полное имя и фамилию пациента; название заболевания или возбудителя болезни; тип исследования; дату и время забора материала; результат теста (negative, not detected); страну проведения исследования; название учреждения, выдавшего результат теста; а также уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и тому подобное).

Напомним, что для украинцев, возвращающихся в страну из-за рубежа, правительство еще в середине июня отменило требование о прохождении самоизоляции после въезда или же наличия негативного теста на коронавирус для ее непрохождения.