В Украину нельзя въехать по документам о вакцининации "Спутником V" — Госпогранслужба

Госпогранслужба призывает иностранцев учитывать информацию о том, с какими именно документами их могут пускать в Украину. Об этом говорится в сообщении ведомства со ссылкой на соответствующее разъяснение от Министерства здравоохранения.

"За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", — отмечают в ГПСУ.

В то же время пустить в Украину могут тех, кто привит следующими препаратами:

- BNT162b2/Comirnaty (INN: Tozinameran) производства Pfizer/BioNTech;

- AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford;

- Covishield (ChAdOx1 nCoV-19) производства Serum Institute of India;

- Ad26.COV2.S производства Janssen;

- mRNA-1273 производства Moderna;

- Vero Cell производства Sinopharm/BIBP;

- CoronaVac производства Sinovac.

Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от Covid-19, должен содержать следующую информацию:

- полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применяется), удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и так далее);

- название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

- название заболевания, против которого получен курс вакцинации;

- подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

В то же время въехать можно и при предъявлении негативного результата ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус, проведенного не позднее 72 часов до пересечения границы.

Экспресс-тест на определение антигена должен содержать следующую информацию:

- полное имя и фамилия лица пациента;

- название заболевания или возбудителя болезни (Covid-19, SARS-CoV-2 и т.д.);

- тип исследования (immunochromatographic testing, immunochromatography assay, ICA, lateral flow assay, LFT, rapid antigen test и тому подобное);

- дату и время забора материала;

- результат теста (negative, not detected)

- страну проведения исследования;

- название учреждения, выдавшего результат теста;

- уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и тому подобное).

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И документ о вакцинации, и результат тестирования могут показываться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование. Оба документа дают возможность избежать самоизоляции после въезда в Украину, в том числе самим ее гражданам.

Напомним также, что 9 июня Европейский парламент одобрил введение на территории ЕС Covid-сертификатов. Украина пока ожидает окончательного введения таких сертификатов Евросоюзом и готова запустить аналогичные в течение двух недель после этого.