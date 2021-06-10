Политика 4 минуты назад

В Украину нельзя въехать по документам о вакцининации "Спутником V" — Госпогранслужба

В Госпогранслужбе подробно рассказали, какие ковидные документы нужно предъявлять иностранцам при въезде

Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

Госпогранслужба призывает иностранцев учитывать информацию о том, с какими именно документами их могут пускать в Украину. Об этом говорится в сообщении ведомства со ссылкой на соответствующее разъяснение от Министерства здравоохранения.

"За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", — отмечают в ГПСУ.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В то же время пустить в Украину могут тех, кто привит следующими препаратами:
- BNT162b2/Comirnaty (INN: Tozinameran) производства Pfizer/BioNTech;
- AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford;
- Covishield (ChAdOx1 nCoV-19) производства Serum Institute of India;
- Ad26.COV2.S производства Janssen;
- mRNA-1273 производства Moderna;
- Vero Cell производства Sinopharm/BIBP;
- CoronaVac производства Sinovac.

Читайте также:
Как цифровые технологии меняют путешествия в эпоху COVID-19

Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от Covid-19, должен содержать следующую информацию:
- полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применяется), удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и так далее);
- название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
- название заболевания, против которого получен курс вакцинации;
- подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

В то же время въехать можно и при предъявлении негативного результата ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус, проведенного не позднее 72 часов до пересечения границы.

Экспресс-тест на определение антигена должен содержать следующую информацию:
- полное имя и фамилия лица пациента;
- название заболевания или возбудителя болезни (Covid-19, SARS-CoV-2 и т.д.);
- тип исследования (immunochromatographic testing, immunochromatography assay, ICA, lateral flow assay, LFT, rapid antigen test и тому подобное);
- дату и время забора материала;
- результат теста (negative, not detected)
- страну проведения исследования;
- название учреждения, выдавшего результат теста;
- уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и тому подобное).

Читайте также:
Албания отменила все коронавирусные ограничения на въезд

И документ о вакцинации, и результат тестирования могут показываться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование. Оба документа дают возможность избежать самоизоляции после въезда в Украину, в том числе самим ее гражданам.

Напомним также, что 9 июня Европейский парламент одобрил введение на территории ЕС Covid-сертификатов. Украина пока ожидает окончательного введения таких сертификатов Евросоюзом и готова запустить аналогичные в течение двух недель после этого.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Большинство украинцев считает власть Зеленского дилетантской, а деолигархизацию — фикцией
Большинство украинцев считает власть Зеленского дилетантской, а деолигархизацию — фикцией
СБУ обыскала в Киеве основателей общественной организации "Партия Шария" (ФОТО)
СБУ обыскала в Киеве основателей общественной организации "Партия Шария" (ФОТО)
Арестович назвал условия подачи воды в Крым
Арестович назвал условия подачи воды в Крым
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Северный поток-2" дает "Газпрому" сильные рычаги влияния на страны ЕС", — Юрий Витренко

  3. Kia представила новый дизайн внедорожника Sportage (ФОТО)

  4. На "Площади звезд" в Киеве снова засияли три выдающиеся звезды спорта (ФОТО)

  5. Суд разрешил ввести в эксплуатацию "дом-монстр" на киевском Подоле

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...