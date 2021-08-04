IT и Телеком 10 минут назад

Covid-сертификаты в "Дії" прошли техническую оценку ЕС — Минцифры

Украина стала намного ближе к признанию Европой своих электронных документов о вакцинации

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Цифровые Covid-сертификаты, разработанные для украинского сервиса госуслуг "Дія", успешно прошли техническую оценку со стороны Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

"Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских Covid-сертификатов спецификациям ЕС. Сейчас остался последний шаг — политическая часть взаимопризнания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами", — сказано в нем.

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Ныне сертификаты, как известно, проходят бета-тестирование. Разработкой и технической реализацией проекта совместно занимаются команды Минцифры, Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья, Министерства иностранных дел и Госпогранслужбы.

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"В кратчайшие сроки мы смогли разработать и внедрить Covid-сертификаты, хотя сначала это казалось почти невозможным. В сотрудничестве с другими странами мы протестировали инновации и создали универсальные системы обмена информацией. Такие проекты являются настоящим доказательством интеграции Украины с ЕС", — прокомментировал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, уже скоро украинцы смогут вернутся к привычной "доковидной" жизни с путешествиями и бизнес-встречами с иностранными партнерами.

Напомним, что первые внутриукраинские цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса начали получать в начале июля те, кто предварительно записался на бета-тестирование этой услуги.

Отметим, что с 1 июля в Евросоюзе были внедрены собственные сертификаты вакцинации от Covid-19, которые призваны существенно облегчить перемещения в Европе. В Украине еще до этого анонсировали договоренность с ЕС о взаимном признании таких сертификатов.

Фото: Depositphotos

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