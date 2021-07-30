Улететь в ЕС: какие страны сняли ограничения для украинцев и что нужно иметь для въезда?

Страны ЕС одна за другой открываются для украинских туристов. Послы ЕС приняли решение внести Украину в список государств, в отношении которых странам-членам рекомендуется снять ковидные ограничения на въезд. Однако действительно ли все ли так безоблачно и так универсально для всех стран-членов ЕС и Шенгенского соглашения, как может показаться на первый взгляд? К чему стоит быть готовым и станет ли проще путешествовать вакцинированным гражданам? Какими вакцинами нужно быть привитыми, чтобы быть признанными европейцами?

Пройдусь по топ-странам, куда летит наибольшее количество пассажиров МАУ.

Швейцария

Въезд на территорию Швейцарии гражданам Украины пока ограничен, за исключением некоторых категорий граждан. В частности, речь идет о тех пассажирах, которые летят с целью трудоустройства или же имеют вид на жительство в ЕС. Также въезд разрешен дипломатам и госслужащим. В соответствии с требованиями государственных органов Швейцарии для въезда в страну вам необходимо заполнить электронную форму Entry Form, а также предоставить негативный результат ПЦР-теста за 72 часа до вылета. А с 26 июня 2021 года разрешен въезд всем категориям украинских граждан, которые имеют паспорт о вакцинации (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Janssen, Sinopharm and Sinovac).

Чехия

С правилами въезда на территорию Чехии ситуация обстоит сложнее. Въезд разрешен только определенным категориям граждан. Стоит конкретизировать каждую категорию, поскольку есть очень много нюансов в этом вопросе. Въезд разрешен с целью трудоустройства на территории Чехии. Однако речь идет исключительно о высококвалифицированных работниках, труд которых необходим с экономической точки зрения и не может быть отложен до полного открытия страны.

Въезд разрешен иностранным студентам, которые поступили или уже проходят обучение в университетах Чехии. Также в страну могут попасть те, кто летит на лечение, члены семей резидентов, а также граждане с видом на жительство в ЕС. Для таких категорий пассажиров обязательным является сдача ПЦР-теста за 72 часа до вылета, а также обязательная 10-дневная самоизоляция. Однако на 5-й день изоляции можно сдать повторный тест и, получив негативный результат, выйти из самоизоляции. Помимо этого, в соответствии с требованиями государственных органов Чехии, для въезда в страну вам необходимо заполнить электронную форму Public Health Passenger Locator Form.

Франция

Украинские граждане могут посещать территорию Франции с 23 июля 2021 года. Въезд в страну возможен при условии наличия паспорта о вакцинации (Janssen, AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield, Moderna or Pfizer-BioNTech) или же предоставления ПЦР-теста за 72 часа до вылета или же тест на антиген (за 24 часа до въезда на территорию Франции).

Германия

При путешествиях на территорию Германии необходимо иметь сертификат об вакцинации (Janssen, AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna and Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Невакцинированным гражданам необходимо предъявлять ПЦР-тест за 72 часа до вылета или же тест на антиген, сделанный за 48 часов.

Великобритания

Въезд на территорию этого государства уже разрешен всем гражданам. В первую очередь необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета. Далее следует позаботиться о покупке дорожного тестового пакета, который включает в себя тест на 2-й и 8-й день пребывания в Англии. Обязательно стоит позаботиться о бронировании отеля, в котором вы проведете свою 10-дневную самоизоляцию. Также стоит не забыть заполнить специальный бланк про местонахождения пассажира, а также декларацию о причине вашего путешествия в Великобританию. Все эти данные необходимо заполнить заранее.

По прилету в Лондон вам необходимо будет пройти 10-дневную самоизоляцию в том отеле, который был вами уже забронирован. А уже на второй день пригодится дорожный тестовый набор, который вы приобрели до поездки, так как необходимо пройти тестирование на 2-й и 8-й день самоизоляции.

Требования к вакцинации граждан также строго регулируются. Признаются только те вакцины, которые вводятся Национальной службой здравоохранения Великобритании. При этом наличие вакцины не освободит вас от сдачи теста на второй день после прибытия.

Греция

Желающим посетить эту солнечную страну надо также иметь негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, или же тест на антиген, который нужно сдать за 48 часов. В соответствии с требованиями государственных органов Греции для въезда в страну вам необходимо заполнить электронную форму Passenger Locator Form. Сделать это необходимо как минимум за 48 часов до въезда в Грецию. Принимаются также полностью вакцинированные пассажиры (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sputnik, Cansino Biologics, Sinopharm).

Литва

Граждане, которые прошли вакцинацию Janssen, AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna and Pfizer-BioNTech (Comirnaty), могут пересекать границу Литвы. В случае отсутствия сертификата о вакцинации необходимо предъявить негативный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или же тест на антиген за 48 часов, после чего пройти 10-дневную самоизоляцию, которая не освобождает от повторной сдачи теста на 7 день. В соответствии с требованиями государственных органов Литвы для въезда в страну вам необходимо заполнить электронную форму Public Health Passenger Locator Form.

Нидерланды

Разрешен въезд всем категориям граждан Украины. В этой стране признаются такие вакцины, как Janssen, AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield, Moderna or Pfizer-BioNTech, Sinopharm and Sinovac.

Мадейра (Португалия)

Граждане, которые прибывают на территорию Мадейры, должны предъявить негативный ПЦР-тест за 72 часа до вылета, или же сертификат про выздоровление, или Европейский сертификат о вакцинации, признанный ЕС. При этом важно учитывать, что вакцинация должна быть только на территории ЕС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Janssen). Все пассажиры, путешествующие на остров Мадейра, за 12-48 часов до прибытия должны заполнить онлайн-форму и получить специальный QR-код.

Испания

Ограничений для граждан Украины на въезд нет. Необходимо только заполнить электронную форму "FCS HEALTH CONTROL FORM" и получить (QR)-код.

Как видим, наличие сертификата о вакцинации значительно упрощает жизнь путешественникам. При этом правила пересечения границ очень динамичны, поэтому не стоит забывать о необходимости постоянного мониторинга правил, а также обращать внимание на то, какая вакцина разрешена на территории того государства, куда вы планируете лететь. К примеру, с 4 августа начнут действовать новые правила въезда на территорию Украины. Согласно предварительно опубликованному тексту, возвращение домой для вакцинированных украинских пассажиров будет беспроблемным.