В Канаде до 21 мая продлили запрет на въезд иностранцев

Руководство Канады приняло решение продлить запрет на въезд большинства иностранцев до 21 мая.

Об этом в Twitter сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.

"Пока количество активных случаев и вариантов коронавируса, которые вызывают беспокойство, увеличивается по всей стране, мы будем делать все, что необходимо для обеспечения безопасности канадцев. Ограничения на въезд иностранцев в Канаду не с территории США продлен до 21 мая 2021 года", — написал Блэр.

В октябре 2020 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что каждый житель страны сможет получить бесплатный доступ к вакцинам против COVID-19.

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По информации СМИ, из-за некоторых государств, включая Канаду, которые зарезервировали для себя практически весь объем производимых вакцин, миллиарды жителей бедных стран годами не будут иметь доступа к иммунизации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года в Канаде сотрудники жизненно важных отраслей экономики, иностранные студенты-выпускники и лица, говорящие на французском языке, получат шесть новых способов получения постоянного места жительства.

В течение следующих трех лет Канада планирует принять около 1,2 миллиона новых иммигрантов. Согласно прогнозам, в 2021 году около 401 тысячи человек станут постоянными жителями Канады, но ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, все еще действуют, что не позволяет многим иммигрировать в Канаду.

Напомним, в апреле 2020 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов.